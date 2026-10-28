Buscan más víctimas

Suman 64 muertos tras choque de trenes en Toledo, España

Equipos de rescate aún laboran en el sitio del siniestro; “de repente hemos escuchado un estruendo gigantesco, un golpetazo enorme”, relató uno de los pasajeros

Choque de trenes en Toledo, España deja decenas de muertos
Choque de trenes en Toledo, España deja decenas de muertos Foto: Reuters
Por:
Mariel Caballero
·
Reuters .

Los equipos de rescate continúan con la búsqueda de más víctimas entre los restos de dos trenes de alta velocidad que chocaron en España, en un accidente que, hasta el momento, ha elevado la cifra de fallecidos a 64 y que supone el segundo siniestro ferroviario mortal en el país este año.

Los pasajeros evacuados se agolpaban a lo largo de una carretera cercana al lugar del siniestro. Algunos tenían salpicaduras de sangre o heridas vendadas, mientras que otros arrastraban maletas y recibían agua de voluntarios que, explicaban, había sido donada por los pueblos vecinos.

Cientos de ambulancias, furgonetas de funerarias y helicópteros se encuentran aparcados junto a un tren con varios vagones encallados en un tramo elevado de la vía, mientras se pueden ver restos de metal retorcido, paneles rotos y escombros esparcidos por un terraplén junto a las vías, por donde al menos tres vagones habían descarrilado.

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Miguel, un pasajero que viajaba con varios compañeros en el vagón trasero de uno de los trenes, describió a la emisora COPE el momento del accidente.

“De repente hemos escuchado un estruendo gigantesco, un golpetazo enorme, de verdad que además ha sido continuo durante 10 segundos. (...) Estamos viendo parte de algunas cabinas”, dijo.

Una persona informada sobre el siniestro indicó que un tren operado por el consorcio privado Iryo se detuvo cerca de Toledo por orden del gestor de infraestructuras ADIF debido a una avería en el sistema de señalización.

A continuación, un tren operado por Renfe chocó a gran velocidad contra el tren parado, lo que provocó el descarrilamiento de varios vagones de ambos trenes, según esta persona.

Renfe declaró en un comunicado que, tras recibir autorización para continuar su trayecto, su tren chocó contra el tren de Iryo, que permanecía parado por motivos desconocidos.

Según Renfe, el tren de Renfe continuó su marcha según las instrucciones recibidas y se produjo una colisión. La investigación deberá establecer la secuencia exacta de los hechos, las condiciones de circulación y las circunstancias del impacto, añadió la empresa pública.

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LMCT

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