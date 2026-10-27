EU exhibe a la élite cubana en la ONU; expone mansiones, yates y el uso de relojes Rolex

EU usa relojes Rolex y mansiones para exhibir a la élite cubana en la ONU.

El embajador de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michael Waltz, exhibió ante la Asamblea General fotografías y datos financieros sobre los lujos de la élite gobernante en Cuba.

Durante la 27ª sesión plenaria del 81° período de sesiones del organismo internacional, el representante estadounidense instó a los países miembros a rechazar la resolución anual que solicita el fin del embargo comercial hacia la isla.

La intervención de Michael Waltz derivó en un tenso episodio dentro del pleno cuando el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, y miembros de su delegación se levantaron y caminaron hacia el estrado. Dicha acción obligó al presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, a suspender de forma breve la sesión.

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Las objeciones presentadas por la delegación cubana mediante mociones de orden bajo el artículo 71 del reglamento fueron rechazadas tres veces por la presidencia.

Michael Waltz muestra imagen de Fidel Castro con reloj Rolex

Durante la presentación, Michael Waltz expuso que dos relojes Rolex de Fidel Castro equivalen a 55 años del salario promedio en Cuba, señalando además el uso de corbatas Hermès, bolígrafos Montblanc y relojes de lujo por parte del actual mandatario.

Asimismo, mostró imágenes del retiro familiar de 14,000 metros cuadrados en Varadero —dotado de sauna, jacuzzi, piscinas y madera de cedro importada—, la isla privada Cayo Piedra y un yate de 50 metros de longitud que requiere 15,000 galones de combustible.

El representante de EU fundamentó sus señalamientos citando investigaciones del Miami Herald que atribuyen a GAESA, conglomerado militar cubano, la acumulación de 18,000 millones de dólares en activos líquidos y 14,000 millones de dólares en efectivo en cuentas secretas.

See the corrupt Cuban regime’s Rolex collection while their people sit in the dark. pic.twitter.com/6wMlNhmNhl — Ambassador Mike Waltz (@USAmbUN) October 27, 2026

El diplomático contrapuso estos recursos financieros con el desabastecimiento de combustible para ambulancias y la escasez de medicinas en la isla.

Adicionalmente, el embajador denunció presuntos actos de intimidación por parte de la representación cubana contra expresos políticos como José Daniel Ferrer y Luis Manuel Otero Alcántara, quienes participaron en el foro “Cuba Libre”.

Waltz concluyó su intervención solicitando a las delegaciones no respaldar con su voto a La Habana, en un contexto donde el apoyo a la resolución cubana descendió a 136 votos en la sesión de julio de 2026, previo a la votación definitiva programada para este miércoles.

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JVR