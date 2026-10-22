Macron respalda seguridad y alerta de manipulación desde el extranjero

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció ayer que su gobierno reforzará la seguridad ante las movilizaciones previstas para el sábado 24 de octubre tras los disturbios y saqueos del fin de semana. También denunció la difusión de información manipulada desde el extranjero y defendió las medidas para recuperar el orden.

Desde Doha, Qatar, donde concluyó una gira por Oriente Medio para garantizar el suministro de hidrocarburos, respaldó los toques de queda y las restricciones a las concentraciones. Explicó que estas medidas pueden aplicarse sin declarar el estado de emergencia, aunque no descartó esa posibilidad si la situación lo exige.

“El gobierno actúa con método, serenidad y determinación”, afirmó el mandatario, quien aseguró que su administración trabaja para esclarecer los hechos del sábado 17 de octubre y evitar nuevos actos violentos. “Actuaremos con firmeza y utilizaremos todos los medios que nos permite la ley para evitar que se produzcan nuevos acontecimientos de este tipo”, advirtió ante las próximas movilizaciones de los chalecos amarillos.

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El Dato: Grecia superó la crisis de deuda de 2009 a 2018 con tres rescates internacionales por 290 mil millones de euros, a cambio de recortes salariales y educativos.

La denuncia. Asimismo, Emmanuel Macron aseguró que no existen indicios visibles de que otros países hayan organizado los disturbios, pero denunció la difusión de imágenes falsas y comentarios de dirigentes extranjeros para distorsionar lo ocurrido. Confirmó que sus señalamientos se referían al presidente de EU, Donald Trump, quien utilizó las revueltas sobre inmigración.

“Hay imágenes de Inteligencia Artificial que han mostrado escenas que nunca han pasado en Francia”, señaló al rechazar las versiones sobre una supuesta invasión de inmigrantes musulmanes. También criticó a quienes aprovechan los disturbios para hacer campaña política. “Los que en estos instantes hablan mal de Francia es que no quieren a Francia. Esa gente me fastidia”, expresó.

3 Noches de toques de queda en ciudades francesas

Organizar los robos. Por su parte, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que el gobierno analiza suspender temporalmente las redes sociales cuando se utilicen para organizar saqueos o coordinar actos violentos. Ante el Senado, explicó que la propuesta surgió de alcaldes. El Consejo de Estado determinó en 2025 que la suspensión podría aplicarse bajo condiciones específicas y estrictas.

Laurent Nuñez señaló que TikTok y Snapchat sirven para convocar manifestaciones que derivan en violencia, organizar robos y compartir la ubicación de los policías. También reconoció dificultades para interceptar mensajes cifrados.

Asimismo, París, Marsella, Lyon y Niza mantienen restricciones nocturnas. En la capital, el toque de queda abarca los alrededores de la plaza de la República y el sector de Les Halles, de las 23:00 horas del miércoles a las 6:00 del jueves. En Lyon comprende el centro, mientras que Niza, Burdeos y Marsella restringen la circulación de menores no acompañados en algunos barrios.

Durante las protestas contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de la sanidad y la educación pública, más de dos mil 500 personas fueron detenidas; 95 por ciento son hombres y 70 por ciento, mayores de edad. De ellas, 174 ingresaron en prisión preventiva.

En tanto, la tensión también repercutió en los mercados. El rendimiento del bono francés a 10 años alcanzó 5.08 por ciento, su nivel más alto en 24 años. La prima de riesgo francesa llegó a su nivel más elevado desde 2011.

4 Países europeos protestan por educación y costo de vida

Sin relación. En Italia, el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, aseguró que no hay pruebas de conexiones entre los disturbios de Milán y Rusia o las protestas francesas. “No hay aún ninguna evidencia de conexiones con Francia o Rusia”, declaró tras una reunión de seguridad ante la posibilidad de nuevos incidentes el próximo sábado.

A su vez, el vicepresidente y ministro de Transportes, Matteo Salvini, descartó que los jóvenes actuaran por motivos políticos. “Esta gente buscaba Nikes, iPhones y Rolex”, afirmó. Según las autoridades, 343 personas fueron detenidas y otras 50, arrestadas. La Policía investiga los chats que, presuntamente, sirvieron para reunir a los participantes.

Tras los disturbios surgió el Movimiento 17 Octubre, una organización anónima que convoca nuevas protestas. Su cuenta de Instagram reúne casi 16 mil seguidores y también opera en Telegram mediante un grupo privado.

El juez Fabrizio Filice advirtió que desde el día posterior a los incidentes circulaban convocatorias para continuar las protestas y que la actividad en redes apunta a alterar el orden público.

El Tip: Las protestas en Grecia siguieron a las de Francia y Albania, donde hubo enfrentamientos y daños materiales.

Un país más. Mientras tanto, en Grecia, unos 10 mil estudiantes y profesores se manifestaron en Atenas para exigir más recursos para la educación, mejores instalaciones y aulas menos saturadas. También hubo protestas en otras ciudades contra el costo de la vida y el deterioro de los servicios públicos.

“De Grecia a Francia, queremos educación pública y gratuita”, corearon frente al Parlamento. Antes de la marcha, estudiantes instalaron tiendas de campaña en la plaza Syntagma y realizaron una protesta nocturna. Las movilizaciones presionan al gobierno del primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, que afrontará elecciones en 2027. Las familias enfrentan salarios estancados, rentas elevadas y alzas en luz. Algunas escuelas y hospitales suspendieron actividades por huelgas de maestros y médicos.