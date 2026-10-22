Ucrania acepta congelar líneas del frente con Rusia

Policías caminan frente a autos destruidos por un ataque con drones rusos en Kiev, ayer.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aceptó ayer congelar las actuales líneas del frente con Rusia como primer paso para detener los combates. La propuesta implica mantener las posiciones que ambos ejércitos ocupan actualmente, aunque insistió en que necesita garantías de seguridad de Estados Unidos y sus aliados para evitar una nueva invasión.

En una entrevista con Fox News, respondió que aceptaría un acuerdo que permita a Ucrania conservar al menos 75 por ciento de su territorio. “En este momento debemos congelar el mapa de Ucrania, creo que ésa es la forma real de poner fin a esta guerra”, afirmó.

Volodimir Zelenski respaldó la propuesta de Donald Trump de detener los combates y avanzar hacia la diplomacia. También pidió apoyo para reconstruir el país y atender a los 9.5 millones de ucranianos que perdieron sus hogares y ahora viven en el extranjero.

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El Dato: Donald Trump aseguró que el fin de la guerra de Ucrania está muy cerca. Dijo que habló con Vladimir Putin y que es el momento en que “más cerca ha estado”.

Advirtió que Ucrania debe participar en cualquier diálogo sobre el conflicto, luego de las propuestas de Moscú para celebrar una reunión entre Rusia, China y Estados Unidos. “Estamos abiertos a negociar en cualquier formato y sobre cualquier asunto, pero, por favor, no hablen de nosotros sin nosotros”, expresó.

Las conversaciones. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, manifestó su disposición a reanudar las negociaciones con Ucrania alrededor del 10 de noviembre, tras reunirse en San Petersburgo con Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump. El asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, informó que las conversaciones tripartitas buscarían establecer un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania al terminar la guerra.

Las negociaciones están suspendidas desde mediados de febrero, debido al inicio de la guerra de EU en Irán. Vladimir Putin recibió información sobre las consultas de Steve Witkoff con Volodimir Zelenski y representantes europeos en Oslo, aunque consideró poco útiles las propuestas acordadas.

Durante la reunión se abordaron los acuerdos económicos entre Moscú y Washington. El ruso destacó los avances de sus tropas y acusó a Ucrania de lanzar un ataque masivo contra su país el día de las elecciones legislativas.

8 Meses pasaron de la última reunión entre Moscú y Kiev

El combustible. Asimismo, Vladimir Putin anunció que Rusia enviará a EU un primer cargamento de 40 mil toneladas de diésel en los próximos días. El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, indicó que el buque saldría este jueves y anticipó más envíos.

Donald Trump y Vladimir Putin acordaron a principios de octubre reanudar los suministros, al menos hasta abril de 2027, mediante un alivio temporal de las sanciones financieras y comerciales sobre el combustible ruso.

La decisión ha generado descontento en Ucrania. Washington presiona a Kiev para que detenga los ataques contra las refinerías rusas y bloqueó la entrega de armamento y tecnología.

La administración de Donald Trump busca frenar el aumento del precio del diésel y reducir la inflación en Estados Unidos, donde el encarecimiento del combustible afecta al transporte, la agricultura y la ganadería.