Meta enfrenta sanción por 25 mmdd

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, sobre el fallo en el caso Facebook, ayer.

Un juez ordenó ayer a Meta pagar 25 mil millones de dólares a Nuevo México, luego de que un jurado determinó que la empresa engañó a los consumidores sobre la privacidad de sus datos y sus políticas de contenido en Facebook.

El fiscal general estatal, Raúl Torrez, calificó la sentencia como una de las mayores impuestas a una empresa en Estados Unidos. Afirmó que los recursos se destinarían a educación, aunque quedarían inmovilizados si la compañía apela.

El caso se relaciona con la filtración de datos de unos 87 millones de perfiles de Facebook, recopilados por la consultora política Cambridge Analytica para crear anuncios dirigidos durante las elecciones presidenciales de 2016. El jurado determinó que Meta incurrió en más de 43 millones de violaciones a las leyes estatales de protección al consumidor.

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La empresa rechazó el fallo y anunció que apelará. Su director jurídico, CJ Mahoney, sostuvo que la sentencia dificulta hacer negocios en el estado y cuestionó las nuevas reglas sobre el contenido en Internet. Meta argumentó que las autoridades no demostraron que sus declaraciones sobre privacidad perjudicaran a los habitantes. Sus abogados consideran que una sanción así es inconstitucional.

Nuevo México llevó el caso por separado, mientras otros 48 estados llegaron a un acuerdo con Facebook.