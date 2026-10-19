Florida emite orden de arresto contra Raúl Castro por ‘conspiración para cometer asesinato’

Una jueza en Florida, Estados Unidos, emitió una orden de arresto contra Raúl Castro, expresidente de Cuba, por el delito de “conspiración para cometer asesinato”, por el caso del derribo de dos helicópteros de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido en 1996.

Así lo informó este lunes el fiscal de Florida, James Uthmeier, quien aseguró que las autoridades de este estado han “conseguido una orden de detención estatal contra el dictador comunista Raúl Castro, acusándole de conspiración para cometer asesinato en primer grado”.

Raúl Castro, expresidente cubano, en una fotografía de 2007. ı Foto: The Associated Press

Uthmeier recordó que, en aquellos hechos de 1996, Castro “ordenó el asesinato premeditado de cuatro ciudadanos de Florida a sangre fría”, al supuestamente dar la orden para derribar el helicóptero de la asociación de exiliados cubanos que habría buscado retirar a connacionales de la isla caribeña.

“Castro dio órdenes permanentes a los altos mandos militares: ‘Bien, derríbenlos en el mar cuando aparezcan, y quienes tengan la autoridad no deben consultar con nadie’”, explicó Uthmeier ante la prensa.

Las cuatro víctimas, recordó el fiscal de Florida, fueron Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr.

James Uthmeier aseguró que “nunca” dejará de exigir justicia por estos hechos, pese a que, acusó, otros gobiernos “no hicieron nada” por 30 años.

Un retrato de Fidel y Raúl Castro en La Habana, Cuba. ı Foto: The Associated Press

“Damos un paso más en la rendición de cuentas”, dice fiscal de Florida

En otro momento de su conferencia de prensa, el fiscal de Florida, James Uthmeier, aseguró que esta nueva orden de arresto contra Raúl Castro es “un paso más en la rendición de cuentas”.

Lo anterior, dijo, después de que por tres décadas otros gobernadores “se quedaron de brazos cruzados y no hicieron cumplir el Estado de derecho”.

“No recurrieron al poder de un sistema de justicia, de un sistema de justicia estadounidense que sostiene que, cuando alguien infringe la ley y comete un asesinato, debe rendir cuentas. Durante 30 años, los funcionarios del gobierno miraron hacia otro lado”, acusó el fiscal estatal.

🚨Ordenan la detención de Raúl Castro, expresidente de Cuba, por su presunta participación en el derribo de dos avionetas estadounidenses en 1996, que dejó cuatro personas muertas.



La Fiscalía de Florida obtuvo la orden de arresto estatal por conspiración para cometer asesinato… — Azucena Uresti (@azucenau) October 19, 2026

Uthmeier aseguró que, aunque muchas personas consideren que esta acción es irrelevante, en realidad “sí importa”.

“Importa. El anuncio que hacemos esta mañana representa que aquí, en Florida, en Estados Unidos, creemos en el Estado de derecho. Y aunque hoy no lo llevaremos esposado ante las puertas de una prisión —al menos hasta donde yo sé; no sé, quizá haya alguna sorpresa—, esto tiene consecuencias reales”, abundó.

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