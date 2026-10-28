Bolsonaro huye a EU; desafía prohibición de no salir de Brasil

Un automóvil con un cartel en apoyo al senador brasileño Flávio Bolsonaro llega a la residencia del excandidato en Brasilia, ayer.

El gobierno de Estados Unidos permitió la entrada del senador Flávio Bolsonaro y su familia, después de que ayer el excandidato presidencial saliera de Brasil tras perder las elecciones frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, en medio de investigaciones judiciales por presunto lavado de dinero e irregularidades en su campaña.

Un alto funcionario de la Administración de Donald Trump confirmó el martes que el Departamento de Estado expedirá visas al político y sus familiares. Una persona cercana al caso dijo a CNN que Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos por la tarde, horas después de abandonar Brasil, aunque no se precisó su ubicación, pero se mencionó Florida.

La salida ocurrió después de que la Policía Federal brasileña cancelara sus pasaportes, incluido el diplomático, por incumplir una orden judicial que le exigía entregarlos en 24 horas y le prohibía abandonar el país. La medida fue dictada por el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien llevó el proceso que terminó con la condena a 27 años de prisión del expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

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La resolución judicial señaló el riesgo de fuga y los recursos financieros del senador como motivos para retener sus documentos. Aún no está claro cómo salió del país pese a la restricción. Un alto funcionario policial afirmó que no pasó por los controles migratorios habituales.

El Dato: Flávio Bolsonaro negó el lunes que tuviera planes de salir del país, después de informar que debía entregar sus pasaportes. “Nunca pensé en abandonar el país”, dijo.

“Quien no debe, no teme”. Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentó que su rival abandonara Brasil y sostuvo que pudo quedarse para demostrar que las acusaciones en su contra son falsas. Durante un acto por su cumpleaños 81, en Brasilia, calificó la salida como vergonzosa. “Quien no debe, no teme”, afirmó Lula da Silva, quien también dijo que “quien sale escondido de su país, debe alguna cosa”.

El mandatario señaló que acababa de enterarse de la partida y recordó que, durante su trayectoria política, recibió invitaciones para salir de Brasil, pero decidió permanecer en el país y enfrentar a las autoridades para demostrar su inocencia. También aludió a su etapa en prisión durante la operación Lava Jato.

Lula da Silva derrotó a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta presidencial con 51.79 por ciento de los votos, frente a 48.21 por ciento. El actual presidente logró remontar tras quedar detrás de su rival en la primera ronda del 4 de octubre.

El senador ultraderechista no reconoció oficialmente su derrota y afirmó que solicitaría anular el resultado por supuestas irregularidades. Sin embargo, su Partido Liberal (PL) reconoció la victoria de Lula da Silva el lunes.

La posible salida sorprendió a sus colaboradores. El senador Rogerio Marinho, jefe de campaña de Flávio Bolsonaro, dijo que un día antes habían hablado de la necesidad de que asumiera el liderazgo de la oposición.

El Tip: El padre de Bolsonaro también se exilió en EU tras negarse a reconocer la victoria de Lula en 2022.

Las pesquisas. Flávio Bolsonaro enfrenta una investigación en el máximo tribunal brasileño por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas. Uno de los asuntos bajo revisión son supuestos pagos de Daniel Vorcaro, exdirector del colapsado Banco Master, para financiar la película Dark Horse, sobre la vida de Jair Bolsonaro. El senador niega haber cometido actos ilegales. Otra investigación, ordenada el martes por el magistrado Flávio Dino, busca determinar si hubo injerencia extranjera en la campaña mediante financiamiento irregular, manipulación de plataformas digitales o beneficios a cambio de apoyos.

Flávio Dino, exministro de Justicia durante el gobierno de Lula da Silva, señaló que “no se admite la interferencia, directa o indirecta, de un Estado extranjero” en asuntos de soberanía brasileña.

La indagatoria examina posibles vínculos entre la campaña y Rockbridge Network, una organización estadounidense que reúne a empresarios y donantes afines a la agenda republicana. Entre sus fundadores figura el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance.

El magistrado ordenó investigar posibles negociaciones entre los empresarios brasileños Tallis Gomes y Pedro Sang y representantes de esa red, además del origen de posibles recursos extranjeros y el pago de publicidad electoral difundida desde perfiles fuera de Brasil.

Las autoridades también revisarán si esos contactos estuvieron relacionados con intereses económicos sobre las tierras raras y otros minerales críticos de Brasil. La legislación del país prohíbe que partidos y candidatos reciban donaciones extranjeras, incluso mediante publicidad.

La investigación se suma a las denuncias por presunto trato desigual en redes sociales. El 15 de octubre, un juez prohibió a Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, interferir en la distribución de contenido electoral. La campaña de Luiz Inácio Lula da Silva denunció una reducción del alcance de sus publicaciones. Meta negó favorecer a algún candidato, aunque reconoció una falla que permitió generar materiales favorables a Flávio Bolsonaro mediante Inteligencia Artificial.

60 Millones de votos tuvo el senador ultraderechista

El amparo. El paradero del senador fue una incógnita durante las primeras horas de ayer, tras versiones sobre una posible solicitud de asilo en Argentina. La Dirección Nacional de Migraciones de ese país informó que no tenía registro de su ingreso.

Las autoridades revisaron un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú y señalaron que la documentación de la empresa estaba en regla, pero no existía un plan de vuelo que incluyera a la familia Bolsonaro. El portavoz presidencial argentino, Adrián Ravier, también aseguró que el senador “no ha pedido asilo”.