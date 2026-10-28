Cuba y EU chocan por embargo en la ONU

Mientras Mike Waltz detallaba años de supuesta corrupción por parte de Cuba, el canciller Bruno Rodríguez caminó por el pasillo y le gritó: “¡Eres un mentiroso!”.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, y el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, protagonizaron ayer un enfrentamiento durante el debate sobre el embargo a Cuba, que obligó a suspender brevemente la sesión.

La tensión comenzó cuando Mike Waltz acusó al expresidente Fidel Castro de enviar a miles de homosexuales, cristianos y afrocubanos a campos de concentración. La delegación cubana golpeó las mesas e interrumpió el discurso, mientras Bruno Rodríguez exigía que se llamara al orden al diplomático. “¡Retroceda! ¡Apártese! Esto no es La Habana”, gritó el estadounidense ante los representantes cubanos.

El presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, suspendió el debate y después concedió la palabra al canciller, quien acusó a Mike Waltz de mentir y ofender la dignidad de Cuba.

El representante de Estados Unidos también mostró fotografías de los lujos de familiares de Castro y del presidente Miguel Díaz-Canel, en contraste con las carencias de la población. Defendió que no existe un bloqueo y afirmó que empresas de su país exportaron a la isla mercancías por más de 876 millones de dólares durante los primeros ocho meses de 2026.