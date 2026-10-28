Netanyahu se queda sin una mayoría para gobernar Israel

Los sondeos a pie de urna de las elecciones legislativas de ayer en Israel dejaron al primer ministro, Benjamin Netanyahu, sin una mayoría clara para mantenerse en el poder, mientras su rival, Gadi Eisenkot, tampoco alcanzó los escaños necesarios para formar gobierno.

El Canal 12 otorgó al bloque de derecha y ultraortodoxo de Benjamin Netanyahu 52 escaños, frente a 49 de la alianza de Gadi Eisenkot, mientras los partidos árabes sumarían 19. Los canales 11 y 13 proyectaron un empate de 51 escaños para cada bloque y 18 para fuerzas árabes.

Ninguno alcanzaría los 61 lugares necesarios para controlar la Knesset, el Parlamento israelí, integrado por 120 legisladores. El Likud del premier se perfila como el partido más grande, con 27 escaños, frente a los 21 de Yashar, de Eisenkot.

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La participación ciudadana llegó a 77.7 por ciento, la más alta en más de dos décadas y alrededor de siete puntos superior a la de 2022.

El Dato: El bloque de oposición de Gadi Eisenkot tendrá dificultades para cumplir sus promesas preelectorales de no aliarse con los partidos árabe-israelíes

LA ADMINISTRACIÓN. Por su parte, Benjamin Netanyahu aseguró que los resultados definitivos se conocerían en uno o dos días y confirmarían al Likud como la principal fuerza política. Pidió formar un “gobierno nacional de derecha” y rechazó depender de los partidos árabes, a los que calificó como “contrarios a nuestra existencia”.

Mientras, Gadi Eisenkot, de 66 años y exjefe militar, afirmó que los sondeos reflejan una falta de confianza en el primer ministro. “El pueblo se pronunció a favor del cambio”, declaró ante sus seguidores en Tel Aviv. Sin embargo, necesita sumar apoyos y descartó gobernar con árabes.

A su vez, la alianza Lista Conjunta celebró los resultados en Nazaret, donde su candidata, Faten Gattas, declaró: “Rechazamos la ocupación y el racismo, y nos quedaremos aquí”. Asimismo, el opositor Yair Lapid calificó el resultado como una derrota contundente para el primer ministro. En tanto, Yohanan Plesner, presidente del Instituto Israelí para la Democracia, advirtió que Gadi Eisenkot tampoco era un ganador definitivo.

Los comicios. Las elecciones fueron las primeras desde el ataque encabezado por Hamas el 7 de octubre de 2023, que dejó mil 200 muertos y 251 rehenes, y las posteriores guerras en Gaza, Líbano e Irán. Benjamin Netanyahu defendió su alianza con el mandatario estadounidense, Donald Trump, y aseguró que las operaciones contra dirigentes de Hamas, Hezbolá e Irán reforzaron la seguridad israelí. Sin embargo, enfrenta críticas por las fallas de inteligencia que permitieron el ataque de 2023, la prolongación de la guerra en Gaza y las exenciones al servicio militar para los judíos ultraortodoxos.

Las autoridades sanitarias de Gaza reportan más de 74 mil palestinos muertos. Gadi Eisenkot, quien perdió a un hijo y dos sobrinos en el conflicto, considera que la respuesta israelí fracasó porque Hamas continúa en el poder y se opone a la creación de un Estado palestino.

El premier enfrenta un juicio por presunta corrupción, cargos que niega.