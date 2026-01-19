Suman 39 muertos tras choque de trenes en España

El accidente registrado en la víspera en España.

Hasta este lunes 19 de enero, suman 39 personas fallecidas debido al accidente en el sur de España entre un tren que descarriló y colisionó con otro que circulaba por la vía contraria.

El grave accidente ferroviario sacudió la red de alta velocidad en el sur de España la noche del domingo,

Según la información, dos trenes de pasajeros colisionaron tras un descarrilamiento cerca del municipio de Adamuz, en la provincia de Córdoba.

El siniestro dejó en un inicio 21 personas muertas y alrededor de un centenar de heridos, varios de ellos en estado grave, según confirmaron autoridades nacionales y regionales.

El convoy nocturno que cubría la ruta Málaga–Madrid, operado por la empresa privada Iryo y con unos 300 pasajeros a bordo, sufrió un descarrilamiento parcial a las 19:45 horas.

La parte trasera del tren invadió la vía contigua, por la que circulaba en sentido contrario un Alvia de la compañía pública Renfe, procedente de Madrid con destino a Huelva y con aproximadamente 100 pasajeros.

El impacto provocó que ambos trenes salieran de la vía.

A través de su cuenta de X, el presidente de España Pedro Sánchez informó que el Ejecutivo está trabajando con otras autoridades competentes y con los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros de los dos trenes descarrilados.

Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país por el trágico accidente ferroviario en Adamuz.



Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas.



Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 18, 2026

