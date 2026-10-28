I Love Dance regresa a la Ciudad de México con una edición que reunirá a más de 20 proyectos del eurodance y la música dance de los años 90 y 2000. El festival prepara una noche de nostalgia con los artistas originales que marcaron a toda una generación y que pondrán a bailar nuevamente a sus seguidores.

Desde su debut en 2019 en el Pepsi Center de la Ciudad de México, el festival ha reunido a seguidores del eurodance con presentaciones de artistas como Jenny Berggren, de Ace of Base; AQUA; Corona; La Bouche; Safri Duo; Lou Bega y Milli Vanilli.

‘I Love Dance’ ı Foto: IG: @ilovedancetour

En 2024 y 2025, el evento llegó al Palacio de los Deportes, donde congregó a más de 20 mil asistentes por edición, de acuerdo con los organizadores. Ahora, el festival busca ampliar su alcance con una nueva sede y más de 20 actos en vivo.

¿Dónde y cuándo es I Love Dance 2026?

Por primera vez en sus siete años de historia, el evento llegará al Estadio Alfredo Harp Helú, el próximo 5 de diciembre de 2026, con el cartel más grande de su trayectoria.

El cartel incluye a figuras internacionales como Eiffel 65, Vengaboys, Gala, 2 Unlimited, The Underdog Project, Crystal Waters, Captain Hollywood Project, The Outhere Brothers, DJ Sash!, Double You, O-Zone, Whigfield y Zhi-Vago, entre otros.

También participarán Axé Bahía, con Flaviana, Bruno y Meire; Selena Leo, Ku Minerva y Factor X. La programación contará con sesiones especiales de El Azteca, Robot Rock y Guztavo MX.

I Love Dance 2026: Fechas, cartel y boletos del festival en CDMX ı Foto: Especial

Boletos para I Love Dance 2026

Los boletos para I Love Dance 2026 se pueden consultar a través de la plataforma de Ticketmaster. De acuerdo con la información publicada sobre el evento, los precios van de 690 a 2 mil 850 pesos, antes de los cargos por servicio.

Con esta edición, I Love Dance busca consolidarse como una de las principales celebraciones del eurodance en México, al reunir en un mismo escenario a los intérpretes que marcaron la música de los años 90 y 2000.

¿Quieres saber más?

Festival Hipnosis: cartel, fecha y cambios

Pitbull en México: Fechas, ciudades y venta de boletos para sus conciertos en 2027

Lupe Esparza: La música de Bronco es hereditaria

Victoria Justice come tacos y habla español en el programa HOY y así emocionó a fans | VIDEO