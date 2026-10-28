Festival Hipnosis: cartel, fecha y cambios

El Festival Hipnosis celebra un año más de traer lo mejor de la psicodelia, el indie y el rock alternativo a la Ciudad de México. Esta edición lo hace de la mano de agrupaciones de la talla de Future Islands, que encabeza el cartel.

La banda estadounidense es una de las grandes apuestas con su líder Samuel T. Herring, quien se caracteriza por sus actuaciones llenas de teatralidad e intensidad.

El Festival Hipnosis también contará con la presencia de Kim Gordon, Sunn O))), Connan Mockasin y Melvins.

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Sin duda, se espera un gran show de Kim Gordon, leyenda de la música independiente y del rock alternativo. No solo tocará sus éxitos de los años 80 y 90, sino que llegará con su nuevo disco solitario Play Me.

El cartel se completa con The Lemon Twigs, Jonathan Bree, Levitation Room, Wine Lips, YHWH Nailgun, Laboratorios Moreno y Fontän.

¿Cuándo es el Festival Hipnosis?

Este año el Festival Hipnosis tiene cambios, vuelve al formato de un solo día, pues será el 7 de noviembre.

También se muda de sede al Quarry Studios, ubicado al sur de la Ciudad de México.

20 años de música

Esta edición del Festival Hipnosis es especial, ya que se cumplen dos décadas de Indie Rocks! Magazine.

“Nuestra novena edición es un viaje de psicodelia, noise, drone, shoegaze y sonidos que no caben en una etiqueta: leyendas y descubrimientos que celebra los 20 años de Indie Rocks! Magazine donde el sonido nos encuentra”, han destacado los organizadores.

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cehr