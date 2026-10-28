Feratum reconoce a las mujeres del cine de género

El cine fantástico mexicano aún enfrenta obstáculos para llegar a las salas comerciales, pese al talento de sus realizadores y al interés que despierta entre el público. Miguel Ángel Marín, fundador y director de Feratum Film Fest, ha dedicado quince años a abrirle espacio a esas historias que transitan entre el terror, la fantasía y la ficción.

Ahora, en la XV edición del encuentro, que se celebra del 12 al 15 de noviembre en Pátzcuaro, Michoacán, busca ampliar esa conversación con una programación internacional, el reconocimiento de las brujas mexicanas y el impulso a las mujeres que transforman el género.

“Estamos cumpliendo 15 años de abrir un espacio de exhibición y distribución, pero con mayor importancia. Ha pasado mucho talento de todos los que formamos este ecosistema del cine”, expresa Marín en entrevista con La Razón.

El Tip: LA SELECCIÓN oficial de esta edición integra 110 películas de 25 países: 21 largometrajes y 89 cortometrajes.

Para él, la principal aportación de Feratum ha sido ofrecer una oportunidad a quienes no encontraban cabida en otros festivales.

“El resumen de estos años es que hemos dado un espacio a realizadores independientes, que no eran visibles en otros festivales porque no existían tantos encuentros del género”.

El director sostiene que esa labor requiere mantener un equilibrio entre las películas que triunfan en circuitos internacionales y las propuestas que apenas comienzan su recorrido. “La programación es muy diversa; siempre nos hemos caracterizado por traer lo más fuerte nacional e internacional, películas que vienen de estrenarse en festivales clase A y que los cinéfilos esperan”.

Sin embargo, también defiende la necesidad de descubrir nuevas voces: “Buscamos propuestas que no vienen de otros festivales, tratamos de ver nuevos talentos mexicanos”.

Las brujas mexicanas serán el eje de esta edición, con una mirada que busca apartarse de los estereotipos importados para recuperar las leyendas y los saberes populares. “La temática son las brujas, pero no en el contexto europeo o latino, sino mexicano: las curanderas y mujeres que existen en nuestro país, que son sabias y ayudan a la comunidad con sus poderes”, explicó Marín.

La propuesta también pone el foco en las creadoras que buscan abrirse camino en una industria tradicionalmente dominada por hombres. El festival organizará la mesa “Aquelarre: mujeres que conquistan el cine de género en Latinoamérica”, con la actriz Mabel Cadena, la directora de Macabro, Edna Campos, la cineasta Ale García y Naoura Broquet, directora de programación de Feratum.

La inauguración estará a cargo de la cinta Bajo tus pies, del argentino Cristian Bernard, protagonizada por Maribel Verdú y Sofía Otero, que tendrá su estreno en México.

La clausura será con Pacífico, de Gonzalo Gutiérrez, coproducción de Colombia y Argentina, protagonizada por Manolo Cardona, Christopher von Uckermann y Ricardo Abarca, que llegará al festival, tras presentarse en Sitges.

Además de la selección oficial de películas, el festival tendrá clases magistrales de efectos visuales con Fernando Campos y de maquillaje especializado con Alfredo García, ambos ganadores del Ariel.

El aniversario incluirá una exposición de los 15 carteles del festival, una función especial por los veinte años de El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, y la tradicional Marcha de las Bestias.