Victoria Justice come tacos y habla español en el programa HOY y así emocionó a fans | VIDEO

La actriz y cantante Victoria Justice llegó a México a promocionar su nuevo proyecto musical llamado “Love zombie”.

La celebridad de Nickelodeon se presentó en el programa Hoy y su participación fue una de las más llamativas y comparada con las visitas de otros famosos a programas mexicanos como Katy Perry o el elenco de Malcolm el de en medio.

Así fue la visita de Victoria Justice en Hoy

La cantante y actriz llegó al programa y le llevaron un puesto de tacos, ella había dicho anteriormente que su comida favorita mexicana eran los tacos.

En el segmento estuvieron con ella Nicola Porcella, Paul Stanley y Aaron mercury, éste último se portó muy caballeroso y hasta le preparó sus tacos a la actriz.

Mientras que Paul Stanley se la pasó bromeando con ella, hasta le enseñó frases para pedir sus tacos en español.

“Qué onda, échame unos taquitos de pastor, por favor, con salsa de la que pica”, fueron las palabras que le enseñó el presentador mexicano a la estrella de Hollywood.

Victoria Justice comiendo tacos y hablando en español en el programa Hoy, momentos sublimes de la televisión mexicana JAJAJAJA pic.twitter.com/jrxYR2SrtC — Roberto Haz (@tudimebeto) October 28, 2026

Victoria Justice hasta se aventó su grito de “Taaacos” y se le vio muy relajada y conviviendo con todos los conductores.

Los fans celebraron que Aaron Mercury haya tenido el acercamiento con la actriz y la haya tratado como un caballero. “Aarón Mercury preparándole un taco a Victoria Justice, me encantó”, fueron algunos de los comentarios.

Victoria Justice envía mensaje a fans mexicanos

La actriz envió un emotivo mensaje a sus fans mexicanos por siempre apoyarla en todos los aspectos de su carrera.

“Quiero agradecerles por apoyarme todos estos años, los amo mucho, los veo y estoy muy emocionada de celebrar Halloween con ustedes”, dijo en el programa Hoy.

Victoria Justice ha aparecido en películas y series de televisión, pero su personaje más recordado es el de Tori Vega en la serie de televisión de Nickelodeon: Victorious.

Victoria Justice no "Hoy" agradecendo o amor dos seus fãs mexicanos. 🇲🇽



AARON EN HOY VICTORIA JUTICE pic.twitter.com/XZoUUejhUE — Victoria Justice Brasil | Fan (@VicJustBrasil) October 28, 2026

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