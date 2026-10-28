Pitbull en México: Fechas, ciudades y venta de boletos para sus conciertos en 2027

Pitbull regresa a México con una gira que recorrerá varios países de Latinoamérica y que ya ha generado emoción entre los fans de Mr. Worldwide. En el país, el famoso se presentará en diversas ciudades como parte del I’m Back Tour.

El público podrá disfrutar de algunas de las canciones más icónicas del cantante originario de Miami como ‘On The Floor’, ‘Give me everything’ o ‘Timber’, entre muchos temas más que han marcado.

En La Razón, te compartimos toda la información que debes saber para que no te pierdas de los conciertos de Pitbull, así que toma nota y ve preparando tu calva falsa y tu traje negro para disfrutar del espectáculo.

Fechas y recintos de los conciertos de Pitbull en México

A través de sus redes sociales, el músico publicó un cartel con las fechas de sus presentaciones oficiales en 2027. “Latinoamérica... ¡it’s party time! Los veo en nada¡¡¡DALEEE!!!“, escribió como un mensaje para su público.

La gira comenzará el 31 de enero en Sao Paolo, Brasil y posteriormente recorrerá países como Colombia, Perú y Argentina. Su última parada será México, donde ofrecerá tres conciertos en total.

Las fechas y recintos de los conciertos de Pitbull en México son:

17 de febrero- Palacio de los Deportes, CDMX

19 de febrero- Arena VFG, GDL

21 de febrero- Auditorio Banamex, MTY

De momento, se desconoce su el artista piensa alargar su estancia en el país con otras fechas que se anuncien de manera posterior, pues es posible que todo dependa del éxito que tengan las primeras fechas anunciadas.

Preventa y venta general

Los boletos serán vendidos a través de la plataforma de Ticketmaster, que una vez abrirá una preventa Citibanamex con hasta 3 meses sin intereses, que se llevará a cabo el 4 de noviembre y será exclusiva para tarjetahabientes del banco.

Cabe mencionar que habrán otras preventas anteriores a las mencionadas en el cartel. En ese sentido, la primera será la venta a fans el próximo 29 de octubre a partir de las 10:00 horas; después, será la venta Beyond el 2 de noviembre a las 9:00 horas y finalmente, el 3 de noviembre será la venta Priority a partir de las 11:00 horas.

Después, el 5 de noviembre comenzará la venta general, que permitirá que cualquier persona consiga sus accesos al evento a través de la plataforma oficial.

¿Quieres saber más?

Lupe Esparza: La música de Bronco es hereditaria

Victoria Justice come tacos y habla español en el programa HOY y así emocionó a fans | VIDEO

Confirman a Jay Z para el show de medio tiempo del Super Bowl LXI

Ernesto Chavana responde a críticas tras golpear a modelo por patear un dron | VIDEO