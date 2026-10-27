Confirman a Jay Z para el show de medio tiempo del Super Bowl LXI

Jay Z fue confirmado como el artista que protagonizará el show de medio tiempo del Super Bowl LXI en 2027, una noticia que ya había sido adelantada hace un par de días, pero faltaba su confirmación.

Además de su nombre, circulaba la de personalidades como Justin Bieber o Miley Cyrus; sin embargo, el rapero estadounidense terminó por convertirse en el seleccionado de esta ocasión para el gran juego.

Jay-Z y Blue Ivy asisten al Súper Bowl 2025. ı Foto: AP

Cabe mencionar que la organización detrás del medio tiempo del Super Bowl, Roc Nation, está dirigida por Jay Z, por lo que los Internautas comenzaron a bromear respecto a si la selección se basaba en el talento del músico o en sus conexiones.

Y es que muchos señalan que no se trata de un artista que en la actualidad sea relevante en lo músical, en el sentido que su música no forma parte de las tendencias musicales, pese a ser un músico histórico.

A través de los años, el esposo de Beyoncé se ha convertido en una de las personalidades más influyentes en la industria de la música y su selección para el medio tiempo más importante de l NFL lo demuestra.

Asimismo, sigue con la temática de los últimos años, donde se han seleccionado principalmente a raperos para presentarse. Este 2026, la fiesta estuvo a cargo de Bad Bunny y antes, vismos a Kendrick Lamar en 2025, Usher en 2024, Rihanna en 2023 y en 2022, a artistas como Dr. Dre, Snoop Dogg y Eminem.

¿Quién es Jay Z?

Shawn Corey Carter, nombre real de Jay Z, es un rapero, productor, empresario y actor estadounidense, considerado como uno de los mejores raperos de todos los tiempos.

Ha vendido aproximadamente 75 millones de álbumes en todo el mundo, y ha recibido 83 nominaciones a los premios Grammy por su trabajo musical, convirtiéndolo en el músico más nominado en la historia de esos premios, de las cuales ha ganado 23.

Se casó con la cantante Beyoncé, el 4 de abril de 2008. El 11 de diciembre de 2009, fue catalogado como el décimo artista más exitoso de la década de 2000 por Billboard.

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