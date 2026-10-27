¿Quién es Sara Wells, la esposa de Noah Wyle, elegido como el hombre más sexy de 2026?

Noah Wyle fue elegido como el hombre más sexy de 2026, un reconocimiento que le aceptó a la revista People influenciado por su esposa, Sara Wyle. “Ni en un millón de años pensé que este sería un honor otorgado a mi en esta vida”, admitió él.

La noticia ha dado de qué hablar y ha generado curiosidad en redes sociales respecto a quién es la mujer que se casó con el actor de The Pitt. A continuación, te contamos lo que se sabe sobre la mujer que también forma parte del mundo del espectáculo.

#NoahWyle is PEOPLE’s #SexiestManAlive! If your heart is racing through the screen? Don’t worry, we’ve got just what the doctor ordered. 🩺 Watch our video interview in the #PeopleApp, and read the full #SexiestManAlive issue two days early as a #PeopleVIP pic.twitter.com/5ZVnw55NU9 — People (@people) October 27, 2026

¿Quién es Sara Wells?

La actriz estadounidense Sara Wells es una actriz estadounidense que nació el 13 de septiembre de 1979 en Los Ángeles, California. Tras casarse con Noah Wyle, decidió adoptar el apellido de su esposo, por lo que también se le conoce como Sara Wyle.

Es conocida por participaciones en producciones como Californication, Leverage: Redemption y The Pitt, y por estar casada con el actor Noah Wyle desde junio de 2014.

También ha acompañado a Noah en eventos de alfombra roja, incluyendo los premios Emmy de Artes Creativas de 2025 en septiembre de 2025, y participó con él en las huelgas de SAG-AFTRA en septiembre de 2023.

La pareja se conoció a finales de 2010, tras el primer divorcio del histrión. En entrevista con People, el actor recordó una de las maneras en la que le mostró su amor a Sara al inicio de su relación.

“Cuando no estábamos juntos, le hacía regalos a mi esposa”, dijo. “Le hacía un libro con fotografías y recuerdos de nuestras citas, dibujos, poemas y cosas que encontraba. Simplemente buscaba maneras de hacer algo por ella cuando estábamos separados, algo que pensaba que le gustaría cuando nos volviéramos a ver”.

Noah y Sara se casaron el 7 de junio de 2014 en su casa. “Fue precioso. Fue genial. Fue una ceremonia muy íntima; tenemos una pequeña granja en California”, contó él. Juntos tienen una hija en común, nacida en 2015.

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