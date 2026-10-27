¿Quién es Noah Wyle, el hombre elegido como el más sexy de 2026?

El actor estadounidense Noah Wyle fue elegido por la revista People como Sexiest Man Alive o en español, el hombre más sexy de 2026. “Pensé que era una broma”, admitió el famoso respecto a su primer pensamiento tras recibir la noticia del reconocimiento.

“Ni en un millón de años pensé que este sería un honor otorgado a mi en esta vida”, agregó y aseguró que fue su esposa Sara Wyle, quien le incitó a aceptar el título, pues ella estaba bastante contenta con el mismo.

#NoahWyle is PEOPLE’s #SexiestManAlive! If your heart is racing through the screen? Don’t worry, we’ve got just what the doctor ordered. 🩺 Watch our video interview in the #PeopleApp, and read the full #SexiestManAlive issue two days early as a #PeopleVIP pic.twitter.com/5ZVnw55NU9 — People (@people) October 27, 2026

¿Quién es Noah Wyle?

El nombre completo de Noah Wyle es Noah Strausser Speer Wyle. Nació en California un 4 de junio de 1971. Es un actor, productor, director y escritor estadounidense.

Wyle fue educado en The Thacher School en Ojai, California, y se graduó con la clase de 1989. Participó en un programa de Artes Teatrales en Northwestern University después de su penúltimo año de secundaria y participó en obras de teatro escolares, incluso ganando un premio por una obra que escribió.

Aunque asistió a Northwestern University para un programa durante la secundaria, no asistió ni se graduó de la universidad. Estudió con el profesor de actuación Larry Moss mientras vivía en un pequeño apartamento en Hollywood Boulevard.

Comenzó su carrera interpretando a John Carter en el drama médico del canal NBC ER de 1994 hasta el 2009, con lo que obtuvo tres nominaciones a los Premios Globo de Oro y cinco a los Premios Primetime Emmy.

Recientemente, ha protagonizado el papel de Dr. Michael “Robby” Robinavitch en el drama médico de HBO Max The Pitt, proyecto que ha recibido un gran reconocimiento.

El primer matrimonio fe Wyle fue con la maquilladora Tracy Warbin, a quien conoció en un set. Se casaron en el 2000 y juntos tuvieron un hijo en 2002; la pareja se separó años después, en el 2010.

Actualmente, está casado con la actriz Sara Wells desde el 2014. Tienen una hija en común, Frances Harper Wyle, nacida en 2015.

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