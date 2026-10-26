Condenan a Chris Brown a ocho meses de prisión por agresión en Londres

Este lunes, Chris Brown fue condenado a ocho meses de prisión por una agresión ocurrida en 2023, donde golpeó a un productor musical en un club nocturno en Londres.

La condena de Chris Brown

El juez Tony Baumgartner, del Tribunal de la Corona de Soutwark, consideró que una pena de trabajo o una multa serían insuficientes para reflejar la gravedad de los hechos de violencia cometidos.

Chris Brown has been given an 8-month suspended prison sentence after he pleaded guilty to affray. pic.twitter.com/1WC2aMmcJp — Pop Base (@PopBase) October 26, 2026

“Un acto de violencia de este tipo en una discoteca abarrotada es grave”, afirmó el magistrado al determinar una pena de ocho meses de prisión en suspenso para Chris Brown.

De este modo, aunque el músico sí estará en la cárcel europea, la condena quedó suspendida durante 12 meses, por lo que no tendrá efecto hasta el próximo año. Además, ambos deberán pagar mil 500 libras (alrededor de 37 mil 166 pesos mexicanos) por cuotas judiciales.

El rapero permaneció sentado en el banquillo de los acusados con la mirada fija en el suelo durante la vista. El juez calificó la agresión que “el éxito comercial no conlleva un trato preferente” ante los tribunales".

¿Qué hizo Chris Brown?

Chris Brown ya se había declarado culpable en julio por los hechos ocurridos en un club nocturno en Mayfair, uno de los barrios más exclusivos de la zona, donde golpeó con una botella al productor musical Abraham ‘Abe’ Diaw.

Chris Brown llega al Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, el viernes 24 de julio de 2026. ı Foto: AP

Según la descripción, el artista utilizó una botella de vidrio como arma para golpear a la víctima dos veces en la cabeza el 19 de febrero de 2023, descrito por la fiscal Claire Campbell como una agresión violenta y no provocada.

El ex de Rihanna fue detenido en mayo de 2025 en un hotel de cinco estrellas de Manchester, al noreste de Inglaterra, después de llegar al país en un avión privado para ofrecer una serie de conciertos.

Permaneció bajo custodia cadi una semana, hasta que obtuvo la libertad bajo fianza el 21 de mayo tras pagar unos seis millones de euros. El juez le permitió abandonar el país para seguir con su gira por Europa.

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