¿Quién es Itati López., la segunda confirmada de La Mansión VIP 2?

Itati López fue revelada como la segunda participante confirmada de La Mansión VIP 2, el reality show de HotSpanish que reúne a estrellas mexicanas del Internet en un mismo lugar.

De este modo, la creadora de contenido se suma a Karely Ruiz, quien fue la primera integrante del programa en ser anunciada en esta segunda temporada tan esperada.

Para el anuncio, se grabaron algunas escenas de acción donde enmascarados perseguían a Itati López en un todo terreno, hasta que ella se detiene y se quita unos enormes lentes rosas para mostrar su rostro y confirmar su participación.

Algunas de las recciones por el anuncio fueron:

“Qué perrísimooo”.

“La diferencia de cuando el productor escucha al público”.

“Esta temporada viene con todo”.

“Ya tengo a mi fav”.

“La mera mera”.

¿Quién es Itati López?

Itati López es una creadora de contenido y empresaria mexicana que nació en Estados Unidos y ascendencia de Michoacán. Actualmente, eside en Bakersfield, California.

Fue en 2018 que empezó a publicar videos en YouTube sobre maquillaje, productos cosméticos y aspectos de su vida cotidiana, extendiendose a las plataformas tradicionales de contenido.

La famosa logró consolidar una comunidad interesada en sus recomendaciones de belleza, sus experiencias personales y su estilo de vida. En Instagram tiene 2.5 millones de seguidores, mientras que en TikTok ha alcanzado 14.1 millones de seguidores.

Además de su trabajo como influencer, López dirige Viyant Beauty, su propia marca de cosméticos en donde promociona una manera simple y fácil para obtener una piel bonita.

Itati dejó claro que su intención al entrar a La Mansión VIP es llegar al primer lugar del programa, pues en sus historias de Instagram advirtió que está dispuesta a dejarlo todo si pierde.

“Vamos a ir con todo, darles contenido, una personalidad que no han visto porque lo han visto todo, mi lado más calmado y relax, pero yo quiero entrar con el propósito de enseñarles que si yo pude que no puedas tú”, expresó.

La segunda temporada de La Mansión VIP se estrena el 8 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas a través del canal de YouTube HotSpanish Vlogs.

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