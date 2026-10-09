Mike Ditka, legendario entrenador que llevó a los Chicago Bears a ganar el Super Bowl, murió a los 86 años

Mike Ditka, quien ganó títulos de la NFL como jugador y entrenador con los Bears de Chicago, ha fallecido. Tenía 86 años. La familia de Ditka anunció la muerte del legendario entrenador este viernes en un comunicado.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre, abuelo y amigo, Mike Ditka. Aunque el mundo conocía a Mike como un jugador de futbol americano miembro del Salón de la Fama, un entrenador legendario y el líder del equipo campeón del Super Bowl XX de los Bears de Chicago, nosotros lo conocíamos como el corazón de nuestra familia. Mike será extrañado más allá de toda medida y recordado para siempre”, se puede leer en el comunicado.

El quarterback Jim McMahon explicó una vez: “Lo llamamos ‘Sybil’ por esa chica de la película. Ya sabes, la que tenía todas esas personalidades. Mike puede estar calmado un minuto y al siguiente lanzar un portapapeles. La gente no entiende eso, pero nosotros sí”.

Player. Coach. Legend.



Mike Ditka embodied the spirit of Chicago and will be deeply missed. — Chicago Bears (@ChicagoBears) October 9, 2026

Mike Dikta revolucionó la posición de ala cerrada en su paso por la NFL

Apodado “Iron Mike” como jugador, Ditka ayudó a revolucionar la posición de ala cerrada, y luego pasó a la banda y asumió como entrenador de Chicago. Su equipo de 1985 contó con una de las defensas más dominantes que haya tenido el deporte. También tenía suficientes personalidades desbordantes como para grabar un video de rap, “The Super Bowl Shuffle”, y respaldar sus alardes en el partido por el campeonato tres meses después.

Tras retirarse como entrenador, Ditka se convirtió en restaurador, promotor publicitario y personalidad de televisión, además de un firme defensor de mejores beneficios médicos y de jubilación para los exjugadores.

Ditka era duro y hosco, el Bear por excelencia. Hacía de todo, desde pedir fuera del menú hasta derribar a los profundos defensivos con un gruñido. Su ciudad adoptiva disfrutaba cada minuto.

Aún venerado como “Da Coach” y maestro de ceremonias de los Bears de 1985, uno de los equipos campeones del Super Bowl más dominantes y quizá más alocados en la historia de la liga. Ditka fue exaltado en los Salones de la Fama del futbol americano universitario y profesional, y los Bears dijeron durante una ceremonia en 2013 que su camiseta con el número 89 será la última que el equipo retire.

Mike Ditka durante una rueda de prensa previo a un juego de la NCAAA, el 7 de noviembre de 2015. ı Foto: AP

¿Quién es Mike Dikta, el entrenador que le dio un Super Bowl a los Bears?

Nació en Carnegie, Pensilvania, hijo de un soldador que cambió el apellido familiar de Dyczko. Creció en la cercana Aliquippa, cerca de las minas de carbón y las plantas siderúrgicas que salpicaban la parte occidental del estado; fue un atleta grande y talentoso en tres deportes y All-American en Pitt, cuyo estilo contundente hizo que su primer apodo, “Iron Mike”, le quedara perfecto.

Elegido en el quinto puesto global por George Halas, el recio propietario de Chicago, en el draft de 1961, Ditka obtuvo después los honores de Novato del Año, múltiples selecciones al Pro Bowl y el campeonato de la NFL de 1963. En el proceso, él y John Mackey, de Baltimore, cambiaron para siempre la posición de ala cerrada y los esquemas ofensivos. Era un ariete como bloqueador, pero Ditka tenía la misma probabilidad de atrapar un pase corto y rebotar como una bola de pinball a través de toda una secundaria, o de dejar atrás a un profundo solitario en un envío largo para touchdown.

Dejó Chicago en 1966 y jugó brevemente para Filadelfia y Dallas. En 1973 pasó a la banda como asistente del venerado Tom Landry y permaneció con los Cowboys durante ocho temporadas, antes de regresar con una bienvenida de héroe a Chicago como entrenador en jefe en 1982.

El regreso de Ditka a los Bears duró 10 tumultuosos años, incluidos cinco títulos consecutivos de la División Central de la NFC, la victoria en el Super Bowl, una condena por conducir bajo los efectos del alcohol, un ataque al corazón, una prolongada disputa con el coordinador defensivo Buddy Ryan y, finalmente, un nuevo apodo: “Da Coach”.

DCO