Falcons derrota a Saints a domicilio en el cierre de la Semana 4 de la NFL 2026; resumen y mejores jugadas

Los Falcons no tuvieron piedad de los Saints en el desenlace de la Semana 4 de la NFL.

Los Atlanta Falcons consiguieron su segundo triunfo de la NFL 2026 al imponerse como visitantes a los New Orleans Saints por pizarra de 45-24 en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana, sede del partido con el que concluyó la actividad de la Semana 4.

Los de Georgia ganaron el juego entre equipos del Sur de la Conferencia Nacional gracias a su superioridad desde el primer cuarto, en el que el running back Bijan Robinson consiguió dos touchdowns. Una anotación de Alvin Kamara metió a los locales en el segundo cuarto, pero la reacción no fue suficiente.

Los Falcons lograron dos touchdowns más antes del medio tiempo para aumentar su ventaja y poner contra las cuerdas a unos Saints que también llegaron a este compromiso con récord de un ganado y dos perdidos.

Falcons aplasta a Saints

Atlanta no bajo el ritmo en la segunda parte del enfrentamiento desarrollado en el Caesars Superdome y consiguió tres anotaciones más, dos de Brian Robinson Jr. y uno de Jahan Dotson.

Los Saints consiguieron un último touchdown para hacer más decoroso el tropiezo contra los Falcons, cuya otra víctima en lo que va de la NFL 2026 fueron los Green Bay Packers en la Semana 3.

Próximos juegos de Falcons y Saints

Tanto Falcons como Saints volverán a los emparrillados el próximo domingo 11 de octubre, cuando afronten sus respectivos compromisos de la Semana 5 de la NFL 2026.

Los de Nueva Orleans serán locales de nueva cuenta en el Caesars Superdome, donde recibirán la visita de los Minnesota Vikings. Por su parte, Atlanta medirá fuerzas ante los Baltimore Ravens en el Mercedes-Benz Stadium.

EVG



