Panthers logran su segundo triunfo de la NFL 2026 luego de imponerse a los Lions; resumen y mejores jugadas

Los Panthers derrotaron a los Lions en el Sunday Night Football de la Semana 4 de la NFL 2026.

Los Carolina Panthers consiguieron su segunda victoria de la NFL 2026 después de derrotar por marcador de 32-26 a los Detroit Lions en el Sunday Night Football de la Semana 4, encuentro que se llevó a cabo en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

Bryce Young, quarterback de los Panthers, lanzó dos pases de touchdown para la victoria de Carolina, que solamente habían superado a los Atlanta Falcons, a los que vencieron por un estrepitoso 34-3.

Este marcador dejó tanto a Panthers como a Lions con marca de 2-2 después de 4 Semanas en la NFL 2026, pues Detroit también ya fue derrotado esta campaña por los Atlanta Falcons.

Paternidad de Panthers sobre Lions en la NFL

Los Panthers extendieron a siete su racha de victorias consecutivas en calidad de locales sobre los Lions, que solamente han derrotado una vez a Carolina a domicilio.

La única victoria de la franquicia de Detroit en Carolina del Norte se remonta al 24 de octubre de 1999, cuando se impusieron 24-9 en el que fue el primer partido en la historia de esta rivalidad.

Los Panthers también lideran en el total de este enfrentamiento, pues con su victoria en la Semana 4 de la NFL 2026 ya tienen marca de nueve ganados y cuatro perdidos contra los Lions.

Tanto Carolina como Detroit vuelven a jugar el próximo 11 de octubre, cuando se midan ante los Philadelphia Eagles y los Arizona Cardinals, respectivamente, en encuentros correspondientes a la Semana 5.

¿Quiénes juegan el Monday Night Football en la Semana 4?

La actividad de la Semana 4 de la NFL 2026 llegará a su fin este lunes 5 de octubre con el enfrentamiento entre los New Orleans Saints y los Atlanta Falcons.

El Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana, será el escenario en el que se lleve a cabo el duelo correspondiente al denominado Monday Night Football.

EVG