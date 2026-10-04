Chivas vence al América en amistoso con doblete de Ángel Sepúlveda; resumen y goles

Ángel Sepúlveda celebra uno de sus goles en el triunfo de Chivas sobre América.

Las Chivas derrotaron 2-0 al América con un doblete de Ángel Sepúlveda en un partido amistoso que se llevó a cabo en el Oakland-Alameda County Coliseum, en California, Estados Unidos, como parte del parón de la Liga MX por la Fecha FIFA.

El primer gol del ‘Cuate’ contra las Águilas llegó al minuto 15 y por la vía del penalti, luego de una mano de Alejandro Zendejas. El delantero del Rebaño engañó por completo a Luis Ángel Malagón en su tiro desde los 11 pasos.

🇫🇷 ¡GOOOOL DEL SEPU! ¡GOOOOL DE CHIVAS! 👏🏼



Así fue la fantástica ejecución de la pena máxima por parte de nuestro ariete. 😮‍💨 pic.twitter.com/EPdaPWFFqm — CHIVAS (@Chivas) October 5, 2026

🔥 ¡JUGADÓN DEL GUADALAJARAAA! ¡GOOOL DE SEPÚLVEDAAAA! 🔝



De esta forma, tras una gran jugada, El Guadalajara puso el segundo de la noche a través de Sepúlveda 🥵 pic.twitter.com/EKitk4z0Hk — CHIVAS (@Chivas) October 5, 2026

Ángel Sepúlveda consumó su doblete en el clásico nacional al minuto 22 con un espectacular remate de cabeza tras un servicio de Fernando el ‘Oso’ González.

Chivas no desperdicia ventaja ante el América

Chivas dejó escapar una ventaja de 2-0 sobre el América recién el 19 de septiembre en el duelo de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El Guadalajara también se fue al descanso de aquel duelo con ventaja de 2-0. Pero los azulcremas rescataron el empate en el complemento gracias a un doblete del colombiano Miguel Borja, incluido un fenomenal tanto de chilena.

En este amistoso a Chivas no le pasó lo mismo y supo mantener la ventaja conseguida con las dos anotaciones de Ángel Sepúlveda. El marcador no se movió en la segunda parte.

El América cerró con saldo de un empate y una derrota su gira de amistosos en Estados Unidos en este parón de la Liga MX por la Fecha FIFA, pues en días pasados había igualado 0-0 contra Cruz Azul.

Próximos juegos de Chivas y América en la Liga MX

Chivas y América vuelven a las canchas el próximo sábado 10 de octubre, cuando afronten sus duelos correspondientes a la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El Guadalajara visita la cancha del Estadio Jalisco para una nueva edición del clásico tapatío frente al Atlas. Más tarde, los de Coapa reciben en el Estadio Azteca al Monterrey de Matías Almeyda.

El América es sublíder de la clasificación en la Liga MX con 20 puntos, dos más que Chivas, que ocupa la tercera posición.

Los dirigidos por Guillermo Almada tienen pendiente su partido de la Jornada 7 contra Xolos, el cual se aplazó al próximo 28 de octubre por sus compromisos en la Leagues Cup.

EVG