Zinedine Zidane respalda a Cristiano Ronaldo tras polémica con Jorge Jesús y la selección de Portugal (VIDEO)

Zinedine Zidane, actual director técnico de Francia, salió en defensa de Cristiano Ronaldo luego de la polémica entre el veterano delantero y Jorge Jesús, entrenador de Portugal, y dijo estar en desacuerdo con los que consideran que los últimos años de CR7 han sido malos.

“No, creo que hay que felicitarlo por su gran carrera; lo que hizo es excepcional”, aseveró Zizou en la conferencia de prensa previa al duelo entre Francia y Bélgica en la Jornada 4 de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

Zinedine Zidane: “Cristiano Ronaldo me hizo ganar trofeos increíbles.



Me quito el sombrero ante ti, Cris.



Debemos reconocer su enorme carrera COMO SE MERECE. Tuve la suerte de tenerlo conmigo.



Tengo muchísimo respeto por todos mis jugadores y, especialmente, por Cristiano.”… https://t.co/4ef0YdXCTy — MT2 (@madrid_total2) October 4, 2026

Zinedine Zidane, agradecido con Cristiano Ronaldo

Zinedine Zidane también aprovechó la ocasión para resaltar su agradecimiento con Cristiano Ronaldo por ayudarle a conseguir tantos trofeos en su primera etapa como estratega del Real Madrid (2016-2018).

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“Tuve la suerte de tenerlo conmigo y me hizo ganar cosas increíbles, así que me quito el sombrero ante Cristiano. Siempre le tendré un gran respeto, como a todos los jugadores, pero aún más a aquellos con los que compartí tanto tiempo y en particular Cristiano que nos hizo ganar tanto”, enfatizó el campeón mundial en Francia 1998.

Zinedine Zidane ganó nueve títulos en su primer proceso como director técnico del Real Madrid, logros para los cuales Cristiano Ronaldo fue vital con sus actuaciones y goles. Zizou volvió al banquillo merengue para una segunda etapa de 2019 a 2021, pero El Bicho ya no formaba parte del club español.

Jorge Jesús le abre las puertas de Portugal a Cristiano Ronaldo

Jorge Jesús, director técnico de Portugal, aseguró que Cristiano Ronaldo puede volver a la selección lusitana en cuanto así lo quiera, esto cuatro días después de que el Comandante abandonó la concentración de los lusos.

El timonel de la Seleção das Quinas afirmó en conferencia de prensa que no tiene problemas con el delantero del Al-Nassr, por lo que confía en tenerlo pronto de vuelta.

Desencuentros con Jorge Jesús derivaron en que Cristiano Ronaldo dejara la concentración de Portugal el día previo al juego de la Jornada 3 de la fase de grupos de la UEFA Nations League contra Dinamarca.

El veterano goleador había sido suplente en el triunfo de 2-1 sobre Noruega en Oslo, situación que desató su molestia, pues Jorge Jesús le habría prometido que lo metería a la cancha en los últimos 30 minutos, lo cual no ocurrió.

EVG