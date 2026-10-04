¡Oficial! Jorge Jesús revela cuándo volverá a jugar Cristiano Ronaldo con Portugal

Jorge Jesús, entrenador de Portugal, aseguró en conferencia de prensa que Cristiano Ronaldo puede volver a jugar y formar parte de la selección lusitana en cuanto él así lo desee, esto días después de que el jugador del Al-Nassr dejó la concentración.

Tras la victoria de los lusos por 2-1 sobre Noruega en la Jornada 4 de la fase de grupos de la UEFA Nations League, el timonel afirmó que para él está abierta la posibilidad de que el Comandante vuelva a representar a la selección de su país.

¿REGRESARÁ CRISTIANO RONALDO CON PORTUGAL? 🇵🇹🤨



Jorge Jesús dejó en el aire el posible regreso de Cristiano a la Selección 😳#NationsLeaguexDAZN pic.twitter.com/z5ShpB9UmS — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 4, 2026

“No sé qué va a pasar, para mí todo está abierto. Tiene que decidir su vida antes de la convocatoria. Si está jugando y quiere estar en la selección nacional, puede volver cuando quiera, ¿por qué no?“, declaró Jorge Jesús ante los medios de comunicación.

Jorge Jesús afirma que todo está bien con Cristiano Ronaldo

Jorge Jesús también dijo que todo se trató de un malentendido y que no tiene problemas con Cristiano Ronaldo, por lo que el veterano delantero tiene las puertas abiertas para regresar a la selección de Portugal.

“Fue un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. Por lo que a mí respecta, todo está bien. ¿Cuándo se resolverá? No lo sé, ya veremos", enfatizó el estratega de la Seleção das Quinas.

Jorge Jesús dejó abierta la posibilidad de que Cristiano Ronaldo vuelva a jugar con Portugal, luego de su abrupta salida a mitad de semana tras desencuentros entre ambos.

La RECOGIDA DE CABLE histórica de Jorge Jesus con el caso de Cristiano Ronaldo



"Tiene las puertas abiertas cuando quiera"



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¿Cuándo jugaría de nuevo Cristiano Ronaldo con Portugal?

Cristiano Ronaldo podría volver a la selección de Portugal el próximo mes, cuando los lusos disputen sus últimos dos juegos de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

El equipo dirigido por Jorge Jesús se medirá ante Dinamarca y Gales los próximos 14 y 17 de noviembre, de manera respectiva.

De acuerdo con reportes de A Bola, Cristiano Ronaldo ya sabe que Jorge Jesús quiere contar con él para esos dos encuentros de la UEFA Nations League, torneo del que precisamente CR7 y compañía son los vigentes campeones.

El Bicho jugó 67 minutos en la victoria de 1-0 sobre Gales y observó desde el banquillo de suplentes el triunfo de 2-1 sobre Noruega, duelo tras el cual abandonó la concentración de Portugal.

EVG