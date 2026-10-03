Jorge Jesus enciende la polémica con nuevos comentarios sobre Cristiano Ronaldo

La novela entre Cristiano Ronaldo y el director técnico de la Selección de Portugal, Jorge Jesus, está lejos de terminar, pues el estratega reabrió la conversación con nuevos comentarios sobre el histórico delantero, asegurando que después del siguiente duelo de su equipo hablará más del tema.

“No puedo ignorar el tema de Cristiano Ronaldo. Cris es un símbolo de la selección nacional portuguesa. Es un símbolo de Portugal. Que eso quede absolutamente claro. Después del partido, al responder la pregunta, habrá mucho tiempo para hablar de eso”, dijo en rueda de prensa el técnico de 72 años nacido en Amadora, Portugal.

El siguiente partido de la Selección de Portugal es este domingo 4 de octubre, a las 12:45 horas, tiempo del centro de México. El rival del cuadro luso es Noruega, en el cuarto partido de la fase inicial de la Liga de Naciones de UEFA. Los muchachos de Las Cruces lideran el Grupo D con tres victorias y pleno de 9 puntos.

Jorge Jesus se encuentra metido en la polémica más grande de su carrera luego de una controversia con Cristiano Ronaldo, quien terminó por abandonar la concentración portuguesa a mitad de la Nations League por comentarios hechos por el propio entrenador.

Así surgieron los problemas entre Jorge Jesus y CR7

El problema entre el entrenador y CR7 empezó en la victoria por 2-1 ante Noruega, en Oslo, donde El Comandante se quedó en la banca a pesar de estar calentando durante varios minutos. Jorge Jesus comentó ante los medios que fue directo con el capitán y le comunicó que tampoco vería acción ante Dinamarca, en Copenhague.

“Le dije a Cris que no jugaría ni en el partido contra Noruega ni contra Dinamarca. Trabajé con Cris un año; no llegué a la selección hace tres meses y lo conocí de repente. Conozco su estado físico a la perfección. Sé, porque ya lo sabía en Arabia Saudita, cuando había partidos cada tres días, que Cris rara vez jugaba”, dijo el estratega de Portugal.

Después de estos comentarios de Jorge Jesus y del abandono de El Comandante de la Selección de Portugal, salieron reportes en donde se dice que el entrenador traicionó la confianza del capitán al prometerle minutos y no meterlo a jugar. Ese habría sido otro motivo de CR7 de dejar a sus compañeros.

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