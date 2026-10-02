Cristiano Ronaldo y una desafiante manta que obligaron a quitar en Portugal y arde la polémica

La polémica en torno a Cristiano Ronaldo y Portugal sigue tras el retiro de una pancarta en apoyo al goleador.

Una manta en apoyo a Cristiano Ronaldo fue retirada por el gobierno de Portugal, en un nuevo capítulo que se suma al polémico adiós del veterano goleador a la selección lusitana, en medio de la celebración de la UEFA Nations League.

“Gracias Cristiano Ronaldo por todo lo que hiciste por Portugal, serás siempre nuestro capitán”, se leía en la pancarta que colgaba en un espectacular, en una imagen que rápidamente se viralizó y que parecía ir dirigida contra el seleccionador Jorge Jesús.

Retiran polémica manta en apoyo a "CR7" en Portugal.🥹



"Gracias Cristiano Ronaldo por todo lo que hiciste por Portugal, serás siempre nuestro capitán”: esto se leía en dicha pancarta. pic.twitter.com/wopLUZSUrt — FOX (@somos_FOX) October 2, 2026

La manta en apoyo a Cristiano Ronaldo estuvo generó debate entre los aficionados al futbol en Portugal, pues unos coinciden con el mensaje de la misma, pero otros consideran que el actual delantero del Al-Nassr no está por arriba de la selección lusa.

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¿Por qué quitaron la manta de Cristiano Ronaldo?

Reportes indican que las autoridades decidieron retirar la manta en apoyo a Cristiano Ronaldo por el polémico mensaje que traía contra el entrenador de Portugal, Jorge Jesús.

La pancarta salió después de que Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de su selección previo al partido contra Dinamarca correspondiente a la Jornada 3 de la UEFA Nations League.

‘El Comandante’ reveló que a su debido momento dará a conocer el motivo por el cual dejó la concentración de Portugal.

El retiro de la manta en apoyo a Cristiano Ronaldo tras su abrupta salida de la Seleção das Quinas es un nuevo capítulo en esta polémica entre el legendario goleador y el director técnico Jorge Jesús.

¿Cuántos años tiene Cristiano Ronaldo con Portugal?

Cristiano Ronaldo suma 23 años representando a la selección de Portugal, con la cual disputó su primer juego el 20 de agosto de 2003 en el triunfo de 1-0 sobre Kazajistán en un encuentro amistoso.

Desde entonces, ‘CR7′ registra 146 goles y 45 asistencias en 234 cotejos con la escuadra lusitana, con la que asistió a seis Copas del Mundo.

Cristiano Ronaldo ha ganado tres títulos oficiales con Portugal, la Eurocopa de Francia 2016 y la UEFA Nations League en dos ocasiones, en las ediciones 2018-2019 y 2024-2025.

EVG