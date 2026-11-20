Max Verstappen en el Gran Premio de Las Vegas de F1

Max Verstappen, cuatro veces campeón de Fórmula 1 y ganador del Gran Premio de Las Vegas en dos de los últimos tres años, fue citado para comparecer ante los comisarios de pista por dos posibles infracciones en la sesión de prácticas del viernes.

Los comisarios querían interrogarlo por un incidente con George Russell, quien ganó aquí hace dos años, en la curva 14 y por “conducir de manera errática” cerca del argentino Franco Colapinto. Russell también fue citado para responder preguntas sobre el incidente.

An eventful hour of Free Practice 😅 Onto Qualifying ⏱️#F1 || #LasVegasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/8mxHngtQ7u — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 21, 2026

Se esperaba una decisión de los comisarios antes de la sesión de clasificación del viernes por la noche. Los hechos se produjeron mientras los pilotos practicaban en pista seca por primera vez, después de dos sesiones mojadas el jueves. La sesión final de prácticas resultó muy tensa.

Verstappen zigzagueó delante de Russell. Luego Russell se abrió y se metió hacia Verstappen al entrar en la curva, con sus autos en paralelo.

“Me empujó directo contra la barrera”, manifestó Verstappen por radio. Russell rio, también mediante el sistema de intercomunicación. “Diversión y juegos, ¿eh?”, preguntó. Verstappen también zigzagueó delante de Colapinto.

Y hubo un incidente con Lando Norris que no requirió la atención de los comisarios. Tras rebasar a Norris en una recta, los neumáticos de Verstappen se bloquearon. “Karma instantáneo”, dijo Norris por radio. “Increíble”.

El tiempo de Russell, 1:34.041, fue el mejor de la sesión de prácticas, casi un segundo por delante del actual campeón de la serie, Kimi Antonelli, y de Norris. Verstappen fue 1.309 segundos más lento, lo que lo dejó sexto.

AAR