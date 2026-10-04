Mateo Chávez abandona la concentración de la Selección Mexicana después de la roja contra Estados Unidos

La Selección Mexicana vivió una dura derrota a manos de Estados Unidos en Arizona. Además Mateo Chávez se fue expulsado del compromiso después de cachetear a un rival en el segundo tiempo y horas después del compromiso se confirma que el lateral mexicano abandona la concentración del equipo de Rafa Márquez.

Con información de Gibran Araige, reportero en cancha del TUDN, Mateo Chávez es baja de la Selección Mexicana para el partido ante Chile y el canterano de las Chivas volverá a Países Bajos para reportar con el AZ Alkmaar tras su triste participación con el Tricolor en el partido ante el acérrimo rival.

🚨 ¡MÉXICO SE QUEDA CON 10! 🇲🇽❌ ¡Mateo Chávez se va EXPULSADO! 😱❌



🇺🇸 Estados Unidos vs México 🇲🇽#LaEraDeRafa



Nueva ilusión en la casa de nuestra Selección Mexicana por @micanalcinco, canal disponible en @vix pic.twitter.com/fiUIc0CjZw — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 4, 2026

Mateo Chávez tuvo participación en tres juegos de la fecha FIFA

Mateo Chávez fue uno de los villanos ante Estados Unidos por su expulsión ante el conjunto de las Barras y las Estrellas, compromiso que quedará para la historia de esta rivalidad por la goleada que consiguieron los estadounidenses.

El lateral mexicano disputó los tres juegos en los que estuvo presente con la Selección Mexicana, ante Colombia, Perú y Estados Unidos, ya que su expulsión evitó que Mateo Chávez esté presente ante Chile en Los Ángeles en el último compromiso de la fecha FIFA.

La siguiente convocatoria de Rafa Márquez con el Tricolor será en noviembre cuando la Selección Mexicana juegue la Nations League y tendrán un compromiso en la cancha del Estadio BBVA de Monterrey. Pronto se dará a conocer el rival de México en el torneo regional.

🇲🇽SELECCIÓN🇲🇽



🚨MATEO CHÁVEZ, BAJA DEL TRI🚨



El lateral romperá concentración con la Selección y será baja para el último partido vs Chile 🇨🇱.



Tras ver la tarjeta roja frente a Estados Unidos, Mateo quedó suspendido y este lunes regresará a Países Bajos para reportar con su… pic.twitter.com/5KapGNkM0b — Gibrán Araige (@GibranAraige) October 4, 2026

¿Cuándo volverá a jugar Mateo Chávez con el AZ Alkmaar?

Mateo Chávez volverá a Países Bajos para reportar con el AZ Alkmaar y continuar con la temporada en la Eredivisie, torneo en el que el mexicano anotó su último gol el 29 de agosto ante el Go Ahead Eagles.

El siguiente cotejo del equipo del mexicano será el 10 de octubre cuando visiten al Feyenoord, un compromiso que puede definir al primer puesto de la liga de Países Bajos, ya que el AZ lleva 19 puntos y El club del pueblo tiene 17 unidades para colocarse en el segundo puesto.

DCO