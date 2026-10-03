Jesús Gallardo enciende a la Selección Mexicana con un polémico comentario que deja mal parado a Javier Aguirre

El lateral de la Selección Mexicana, Jesús Gallardo, encendió la polémica en el entorno del cuadro azteca al filtrar cómo era en verdad la relación entre Javier Aguirre y Rafael Márquez, además de quien de los dos era el que dirigía al equipo. Su declaración dejó mal parado al Vasco, quien ahora comanda al Valencia de España.

Javier Aguirre llegó a la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026 y el proyecto de la FMF puso a Rafael Márquez como su auxiliar, pero de acuerdo con Gallardo, durante ese proceso era el exdefensor del Barcelona quien dirigía la mayor parte de los entrenamientos, lo que abrió puerta a rumores que dicen que el Vasco solamente era la cara para los medios y Márquez dirigía al Tricolor.

“La diferencia es el cargo”, Gallardo sobre el puesto de Rafa en el Tricolor

“La diferencia solo era el cargo”, dijo Jesús Gallardo sobre los primeros días de Rafa Márquez como director técnico de México. El defensor agregó: “Lo que pasa es que en el proceso de Javier todos los entrenamientos eran con Rafa, Rafa hacía casi todos los ejercicios y estamos acostumbrados a hacer los mismos entrenamientos”.

Durante la Copa del Mundo 2026 hubo muchos rumores que indicaban que Rafa Márquez era quien estaba detrás de la estrategia y planeación de la Selección Mexicana, pero necesitaba de una figura de autoridad para sobrellevar la presión; ese hombre se dice fue Javier Aguirre, quien era el que cargaba con los reflectores y quitaba presión a los jugadores.

Las palabras de Jesús Gallardo se dieron en la previa del partido entre México y Estados Unidos por la Fecha FIFA, un duelo, que aunque amistoso, será la tercera prueba de Rafael Márquez como entrenador. Antes del duelo, el lateral de los Diablos Rojos del Toluca dijo que es importante salir con la victoria por la carga histórica que tiene el juego.

“Sabemos que es el rival número uno de México, obviamente, históricamente. Entonces, nada, hay que estar tranquilos y salir a ganar. La rivalidad siempre está y queremos ganar siempre. Lo importante es salir a ganar, tratar de seguir mejorando y haciendo bien lo que nos pide Rafa”, dijo Gallardo, quien disputó en Norteamérica 2026 su tercera Copa del Mundo.

El partido entre la Selección Mexicana y Estados Unidos es este sábado 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, en donde se vivirá una nueva edición del Clásico de la Concacaf. Rafa Márquez llega con marca de dos empates en sus primeros dos duelos como estratega nacional.

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