En redes sociales comenzó a circular un video en el que se veía como el staff del Estadio BBVA comenzó a retirar las letras del nombre comercial del recinto a 24 horas de que el partido entre México y Jamaica se lleve a cabo en la Sultana del Norte.

La afición comenzó a preguntarse ¿por qué ocurrió esto?, ya que desde que se inauguró el Gigante de Acero solo en una ocasión había ocurrido este escenario y fue en el Mundial 2026 cuando la FIFA dejó en claro que ninguna marca, que no fuera parte de sus patrocinadores, podía lucir durante los juegos del torneo en los recintos.

Como en el Mundial, sin BBVA



El estadio de @Rayados no tendrá a su patrocinador en el juego de la selección nacional #monterrey #rayados #info #mty pic.twitter.com/BDLeEUuvz1 — Omar Zeron (@omarzeron) November 16, 2026

¿Por qué el Estadio BBVA cambiará su nombre para el México vs Jamaica?

Aunque este escenario sorprendió a la afición, ya que solo en el Mundial 2026 se había dado, cabe recalcar que es la primera vez que la Selección Mexicana disputará un partido en la cancha del Gigante de Acero.

Sin embargo, en esta ocasión vuelve a ser por un tema de sponsors, ya que otro banco es el principal patrocinador de la Selección Mexicana, es por eso que las letras de BBVA tuvieron que ser retiradas para este compromiso del Tricolor.

Aunque las letras se retiraron por este tema, no se dio a conocer si el estadio será nombrado de otra manera como ocurrió en la Copa del Mundo, ya que en algunas publicaciones de la Selección Mexicana lo están llamando Estadio de Monterrey o también podría nombrarse Gigante de Acero, como fue apodado desde que abrió sus puertas.

¡ÚLTIMA LLAMADA! 🚨



Incondicionales, quedan muy pocos boletos para nuestro partido de Nations League en Monterrey. 👀



Corran por los últimos aquí 🎟️ ➡️: https://t.co/8SyvUqPDYD pic.twitter.com/MQAiUM0WXa — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 27, 2026

¿A qué hora arranca el México vs Jamaica de la Nations League?

México tiene una misión importante en el juego ante Jamaica, ya que necesitan ganar si o si para no quedarse fuera del Final Four de la Nations League, lo que sería el peor escenario posible en el inicio de la era Rafa Márquez.

El encuentro entre el cuadro nacional y los Reggae Boyz está programado para las 20:30 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio BBVA, que cambiará de nombre para el partido de México a Estadio Monterrey.

Gracias a los goles de Gilberto Mora y Julián Quiñones en el compromiso de ida, la losa se hizo menos pesada para la Selección Mexicana que solo necesita un gol para poder clasificar y que no les conviertan en la Sultana del Norte.

DCO