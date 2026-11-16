México recibe a Jamaica en el partido de vuelta de los cuartos de final.

La Selección Mexicana tiene una sola misión en el partido de vuelta ante Jamaica y es ganar, sino se quedarán fuera de la Concacaf Nations League. Además de que la presión comienza a crecer en el entorno de Rafa Márquez que no ha podido ganar un compromiso al frente del Tricolor.

La cancha del Estadio BBVA recibe por primera vez a la Selección Mexicana para un compromiso oficial y será una ventaja para los pupilos de Rafa Márquez jugar frente a su gente para buscar el resultado que necesitan para avanzar a las semifinales de la Concacaf Nations League.

¡Estamos en tierras regiomontanas! 📍🇲🇽



Monterrey es nuestro destino para la Vuelta de los 4tos de Final de Nations League contra Jamaica. 🛬



¡A darle porque #SomosMéxico y #SomosRegios! 🤝 pic.twitter.com/Pzq6q1FbpA — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 16, 2026

Dónde ver EN VIVO y GRATIS el México vs Jamaica de la Nations League

La Selección Mexicana se enfrenta a su similar de Jamaica en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf en la ciudad de Monterrey este martes 17 de noviembre. El duelo inicia a las 20:30 horas, tiempo del centro de México y se puede ver por la señal de Azteca 7, Canal 5, TUDN, Amazon Prime, Claro Sports y VIX Premium.

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Día: martes 17 de noviembre

Hora: 20:30 horas

Estadio: BBVA

Transmisión: Azteca 7, Canal 5, TUDN, Amazon Prime, Claro Sports y VIX Premium

Posibles alineaciones del México vs Jamaica

MÉXICO: Raúl Rangel, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Romo, Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Santiago Gimenez.

JAMAICA: Jahmali Waite, Joel Latibeaudiere, Richard King, Miguel Freckleton, Kyle Ming, Karoy Anderson, Courtney Clarke, Ronaldo Webster, Kaheim Dixon, Javon East y Renaldo Cephas.

Rafa Márquez sigue sin ganar desde su llegada a la Selección Mexicana

Rafael Márquez se convirtió en el reemplazo de Javier Aguirre en la Selección Mexicana, pero el técnico mexicano no ha podido celebrar su primera victoria en cinco juegos disputados y esta podría ser su primera oportunidad.

El Káiser comienza a sentir presión por los resultados que tiene en lo que va de su etapa, ya que quedar eliminado a manos de Jamaica de la Nations League podría ser el peor escenario para el estratega mexicano en su inicio con el Tricolor.

En caso de que Rafa Márquez y México queden fuera del Final Four, tendrían que disputar el repechaje de la Copa Oro para poder ingresar al torneo regional de la Concacaf, así que el estratega tiene que ganar si o si ante los Reggae Boyz.

DCO