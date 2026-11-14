Gilberto Mora no se guarda nada contra la Selección Mexicana tras la caída ante Jamaica (VIDEO)

Gilberto Mora conduce el balón durante el duelo entre México y Jamaica en la ida de cuartos de final de la Concacaf Nations League.

Gilberto Mora, la nueva joya del futbol nacional, fue muy autocrítico tras la derrota de la Selección Mexicana en Jamaica en la ida de cuartos de final de la Concacaf Nations League, la cual atribuyó a desconcentraciones en momentos claves, sobre todo al arranque de la parte complementaria.

“Salimos al segundo tiempo dormidos, yo creo. Una falta de concentración en dos jugadas claves, pero así es el futbol y vamos a reponernos”, declaró el mediocampista de Xolos tras el juego en el Estadio Nacional de Kingston.

"SALIMOS DORMIDOS AL SEGUNDO TIEMPO"



Gilberto Mora, MUY AUTOCRÍTICO, aunque afirma que @miseleccionmx lo dejará todo en la vuelta ante Jamaica#ConcacafNationsLeague

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Gilberto Mora y el orgullo tras el tercer gol de Jamaica

Gilberto Mora señaló que la reacción de la Selección Mexicana en el tramo final del cotejo frente a Jamaica se debió a que el tercer tanto de los Reggae Boyz fue un golpe al orgullo de sus compañeros y de él.

“Después de los tres goles tratas de sacar algo más, yo creo que todos, somos un equipo y hay que estar en las buenas y en las malas y creo que así se vio”, indicó al respecto el mediocampista de Xolos.

Gilberto Mora admitió que aunque se siente contento con su gol no quedó satisfecho por el resultado, pero confía que México se imponga ante Jamaica en Monterrey en la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

“Tenemos que llegar allá y darlo todo” Gilberto Mora 🇲🇽 pic.twitter.com/Vqj6OxCRP0 — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) November 15, 2026

“Contento de jugar otra vez con la Selección y con el gol, pero no alcanzó, hay que dar más y a la vuelta esperemos ganar”, enfatizó Morita.

Gilberto Mora marca de nuevo con la Selección Mexicana

Gilberto Mora hizo ante Jamaica su segundo gol con la camiseta de la Selección Mexicana, con la que marcó por primera vez en este nuevo proceso con Rafa Márquez en la dirección técnica.

El juvenil futbolista originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hizo su primer tanto con el Tricolor en la igualada 1-1 contra Colombia, en el encuentro que marcó precisamente el inicio del camino de México hacia la Copa del Mundo 2030.

Con 18 años recién cumplidos, Gilberto Mora es la principal esperanza del futbol nacional y de la Selección Mexicana. Está por saberse si se irá a Europa a finales de este 2026 o hasta el próximo año.

EVG