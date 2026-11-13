Rafa Márquez resolvió la duda del ’10′ y se tendrán que aguantar; ¿Alexis Vega o Gilberto Mora?

Gilberto Mora y Alexis Vega son los últimos dos jugadores que han portado la 10.

Rafa Márquez tenía una decisión que tomar antes de enfrentar a Jamaica en la Nations League y era escoger al jugador que portará el dorsal ‘10′ en los dos encuentros ante los Reggae Boyz. El técnico mexicano estuvo en conferencia de prensa previo al encuentro y dejó en claro quien será el encargado de portar este número.

“Lo de Alexis (su posible retiro del Tricolor), hablé yo con él directamente, lo aclaramos y él frontalmente me lo dijo ‘que fue un lapso de calentura’. Conozco muy bien a Alexis y lo que nos puede dar. Aún así hablando del tema del número 10, de él salió que se lo cedía a Mora, lo cual habla muy bien de él”, comentó Rafa Márquez.

ALEXIS VEGA LE DA LA 10 A MORA🤩🇲🇽



"Yo hablé con él (Alexis Vega), lo hablamos y lo aclaramos. Fue un lapsus de calentura. El '10' lo cedía a Mora"



❗️Rafael Márquez, D.T. de la selección mexicana pic.twitter.com/WH4N8l6yYg — Claro Sports (@ClaroSports) November 13, 2026

Estos son los últimos jugadores que han portado el 10 de la Selección Mexicana

El gran rendimiento de Gilberto Mora desde su debut con la Selección Mexicana lo ponen como uno de los mejores futbolistas aztecas de la actualidad, por lo mismo, Rafael Márquez decidió darle el dorsal ‘10′ del Tricolor para que este número tenga un nuevo propietario.

Gilberto Mora - Actual portador del dorsal

Alexis Vega - Qatar 2022 y Mundial 2026

Giovani dos Santos - Brasil 2014 y Rusia 2018

Cuauhtémoc Blanco - Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010

Guillermo Franco - Alemania 2006

Aunque Gilberto Mora recibió el dorsal ‘10′ en la pasada fecha FIFA, el jugador de los Xolos de Tijuana no pudo presumir su nuevo logro por la lesión que sufrió en el compromiso de Colombia y quedo descartado para los siguientes tres encuentros con el conjunto Tricolor.

Gilberto Mora durante un partido con la Selección Mexicana. ı Foto: Mexsport

Gilberto Mora apunta a ser titular en contra de Jamaica

Gilberto Mora vuelve a la actividad con la Selección Mexicana después de su lesión en la pasada fecha FIFA y busca ser uno de los referentes del equipo de Rafael Márquez en los encuentros ante Jamaica, ya que es un jugador diferencial dentro del campo.

El mediocampista de los Xolos de Tijuana apunta a estar en el once inicial de Rafael Márquez para el partido de ida ante Jamaica, el cual será complicado al estar de visita en Kingston para pelear por llevarse la ventaja para el encuentro de vuelta en Monterrey.

El joven de 18 años estará acompañado por Luis Romo y Erik Lira en el Ecuador del terreno de juego, aunque Gilberto Mora tendrá la misión de ser ese acompañante al ataque para el tridente que posiblemente será Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Santiago Gimenez.

DCO