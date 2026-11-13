Captan al Chino Huerta en el lugar menos esperado de la CDMX y se roba las miradas (VIDEO)

César Huerta se hizo presente en una de las tesorerías de la Ciudad de México para realizar su trámite para conseguir la licencia permanente, un momento que no significó mucho para el futbolista mexicano, pero que quedará en la memoria de los aficionados que estaban presentes viendo al jugador de los Pumas.

Aunque no se escucha lo que estaban diciendo las personas dentro de la tesorería, se puede ver que le gritaron algo del jugador del Club Universidad, ya que volteó a ver a donde están las sillas de espera y sacó una sonrisa. Todos sacaron sus teléfonos para tomarle una foto al Chino Huerta.

La afición en redes sociales pensó que habían detenido al Chino Huerta

La persona que subió el video del Chino Huerta realizando el trámite para sacar su licencia permanente está en TikTok con el username Thones23, a quien le comentaron que pensaron que el delantero de los Pumas había sido detenido.

Uno de los comentarios que más likes tiene en esta publicación es de un aficionado que escribió: “Pensé que ya lo habían detenido, me espanté”, ya que en el video se puede ver que el Chino Huerta está parado en una pared blanca con las manos detrás.

El comentario antes mencionado tuvo algunas respuestas, por ejemplo: “Con la suerte de mis Pumas todo lo que parezca desgracia es posible” o “Yo pensé lo mismo... Dije ´ahora que hizo´“.

César Huerta regresa a los Pumas tras su paso por Europa. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Cuándo vuelve el Chino Huerta a la actividad con los Pumas?

El Chino Huerta volverá a los entrenamientos con los Pumas para afrontar la última jornada del Apertura 2026 y buscar un lugar en la Liguilla del futbol mexicano. El delantero azteca ya tendrá su licencia permanente.

El último juego del Club Universidad en el torneo será el sábado 21 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario ante el Monterrey, un encuentro de vida o muerte para la escuadra de Esteban Solari.

Los auriazules tienen que ganar ante los Rayados y esperar una seria de resultados para quedarse con uno de los últimos boletos para la Fiesta Grande del balompié azteca.

DCO