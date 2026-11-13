Una crisis trabada

La crisis del INE está trabada. No se pueden poner de acuerdo para encontrar coincidencias, o sea consensos, que permitan nombrar presidenta consejera que tenga el visto bueno general.

No hay ni mujer ni hombre químicamente puros, así que no tiene sentido que por ahí lo busquen. A unas y otras seguramente se les encontrarán defectos. El problema no está en ello. La cuestión está en tener voluntad política para encontrar un personaje, que evidentemente existe, para que encabece el INE en tiempos de crisis, la cual no pasa por la organización de la elección, sino que más bien tiene que ver con la credibilidad del organismo.

Nadie duda de las capacidades del Instituto después de tantos años de organizar elecciones. El problema es que lo que ha pasado en estos tres años evidenciaron serios y graves problemas internos en lo administrativo.

Por lo que se ve, nadie va a ceder y al final, muy probablemente, será la mayoría quien se imponga o designe, según se quiera ver, quien será quien encabece el Instituto.

El gobierno y su partido están tratando a toda costa de distanciarse de quien se ha dedicado a aprovecharse del cargo de manera oprobiosa y lamentable. El gobierno y su partido están buscando crear una narrativa, la cual no necesariamente está siendo efectiva. Ya existen indicios de que el caso Taddei les está afectando y habrá que ver si esto alcanza las elecciones del año entrante. Si no fuera ésta su preocupación no estaría desarrollando la megaestrategia que han diseñado para gritar a los cuatro vientos que Taddei no es Morena.

La oposición ha echado a andar todo tipo de consignas y diatribas para señalar las tropelías de Taddei. Han encontrado por fin un espacio para hacerse ver y valer. Sin embargo, no pueden hacerse a un lado porque de alguna manera son parte de la ecuación. Fue en el marco de la Cámara de Diputados donde se tomaron las decisiones finales, si bien no había consensos, al final, si nos atenemos a la institucionalización y a la democracia que debe imperar en el Legislativo, fue una decisión de la cual participaron.

El gobierno y su partido se han empeñado, por momentos de manera muy obvia, en buscar la forma de hacerse a un lado. Como hemos mencionado estos días, Morena le ha tirado línea a sus legisladores, y a todos aquellos que tengan una posición pública, para que repitan argumentos que en el fondo no son otra cosa que consignas, más que elementos que puedan ofrecerle a la opinión pública bases para entender lo que pasa en el Instituto.

Uno de los grandes problemas se concentra en el qué hacer con Guadalupe Taddei. Por alguna razón, que algún día tendrán que explicar, la expresidenta del INE sigue intocada. No se sabe cuál es el motivo por el que está siendo de alguna manera protegida. Han venido apareciendo videos que muestran las muchas vertientes que tiene el asunto, las cuales, de acuerdo con diferentes versiones, alcanzan a personajes que van más allá de las tropelías que llevó a cabo Taddei en el Instituto.

Lo que subyace es la especulación fundamentada de que el gobierno y su partido quieren transformar el INE para controlarlo. Dirán que no, como sucedió con el Poder Judicial, pero desde los tiempos de López Obrador este tema se puso en la mesa y formaba parte de la construcción del nuevo régimen de lo que llaman la transformación.

Dos asuntos prioritarios; la elección por consenso se quiera o no, de la nueva presidenta consejera del INE. Todos tienen que ceder para llegar a acuerdos que permitan transitar para mejorar la imagen del Instituto y, sobre todo, encontrar al personaje bajo la mayor civilidad posible.

Lo otro es Guadalupe Taddei, da la impresión de que no saben qué hacer con ella, lo cual es profundamente preocupante.

RESQUICIOS.

Trump nos volvió a enviar las amenazas de los aranceles, ahora tiene que ver con la exigencia de frenar las caravanas migrantes. Quizá no tiene por qué preocuparse, la frontera sur y norte México las tiene cerradas.