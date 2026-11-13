• En Guerrero, primera alianza Morena-PT-Verde

Con la novedad de que en Guerrero la coalición entre Morena y los partidos Verde y del Trabajo ya quedó formalizada e incluso registrada. Ayer, nos comentan, líderes de esos institutos políticos —Citlalli Hernández por el guinda, Alejandro Carabias por los ecologistas y Ana Karina Rojo por los petistas— acudieron ante la autoridad electoral local a registrar el convenio para ese fin, acompañados por Beatriz Mojica, quien fue designada como coordinadora de la defensa de la transformación y la soberanía para la entidad, y que habrá de ser registrada por esa alianza para contender por la gubernatura. Nos piden no perder de vista el que en algún momento se llegó a pensar que en esa entidad podrían surgir múltiples conflictos, pero al final resultó ser la primera en la que los partidos oficialistas tradujeron la operación política en resultados. El convenio entregado ayer, nos cuentan, abarca tanto la renovación del Poder Ejecutivo estatal, como el Congreso local y los ayuntamientos. Ahí el dato.

• Del castigo al arropo

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO Una crisis trabada

Vaya giro el que dio el exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua Guillermo Arturo Zuany Portillo. Según The New York Times, por sospechas de nexos con el narco, Washington le retiró la visa en 2025, aunque no tardó en devolvérsela después de que éste supuestamente facilitara las polémicas operaciones de la CIA en esa entidad que marcaron una ruptura entre el gobierno estatal y la Federación. El diario estadounidense también destacó que mientras en México hay dos órdenes de aprehensión en contra de Zuany, en Estados Unidos goza de una burbuja que lo protege y también de la oportunidad de limpiar su nombre, ya que, en un mensaje de texto enviado al Times, el exfiscal sostuvo que siempre se ha conducido con ética y profesionalismo. ¡Uy! Habrá que estar pendientes de cómo evoluciona su caso. O si de plano queda eximido de responder los señalamientos en casa. Pendientes.

• Los cuentos de Pepín

Al que ya le gustó tapar el sol con un dedo, nos dicen, es al secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador. Hace no mucho restó relevancia a los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en la entidad y pidió mirar, en lugar de eso, estadísticas que hablaban de una baja de homicidios. Fiel a su estilo, ahora comentó a la prensa que las narcomantas que han aparecido en escuelas del estado —sí, ¡en escuelas!— no son más que mensajes que intercambia un grupo criminal con sus rivales —no, pues menos mal—. Y es que, nos dicen, con esta explicación dio por identificado al destinatario de las amenazas y dejó sin respuesta a quienes piden medidas para velar por la seguridad de estudiantes y docentes en estos planteles. Porque, nos comentan, aunque nos apeguemos a la lógica de Pepín, y los pleitos sean entre delincuentes, la seguridad le toca al gobierno. En fin.

• La limpia de Saúl

Nos cuentan que el senador morenista Saúl Monreal se unió a las voces políticas de los que quieren una “limpia” en el Instituto Nacional Electoral antes de los comicios de 2027 y hasta planteó una receta para hacerla: revisar con lupa en mano desde los antecedentes de la presidencia y de los consejeros del INE hasta las direcciones y los procedimientos internos del órgano. Bueno, dicen que el menor de los Monreal andaba tan creativo que también pidió investigar las adjudicaciones de material electoral de su propio estado, donde, aseguró, hubo contratos por unos 10 millones de pesos. “Caiga quien caiga”, dijo, al señalar que sus planteamientos deberían aplicarse con urgencia, pues una fiscalización de esta magnitud, si se hace más tarde, podría provocar una crisis institucional en las elecciones próximas. ¿Qué tal?

• Que no es venganza

Veinte años después de la primera denuncia de fraude electoral de AMLO, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, se paró en San Lázaro para formalizar la petición del partido de crear una comisión especial que revise las elecciones presidenciales de 2006. En la exposición de motivos, Montiel Reyes recordó que ella ayudó a organizar el plantón de aquel año en el que Felipe Calderón derrotó a Andrés Manuel López Obrador. Ahora, como líder partidista, impulsa una suerte de revisionismo, ya no del “voto por voto, casilla por casilla”, sino de la historia misma, dijo, nomás para esclarecer lo ocurrido. ¿Por qué ahora? ¿De qué serviría? Si bien el morenismo ha aclarado que no quiere judicializar nada, dicen por ahí los que siempre piensan mal que frente a una coyuntura electoral, no sobran los instrumentos para hacer más proselitismo que memoria. ¿Será?

• La pifia de Cantón

Y el que se encuentra en medio de las críticas es el senador morenista Oscar Cantón, por una expresión que hizo durante la comparecencia de la secretaria de Energía. “Le felicito, le felicito secretaria Luz Elena González Escobar por ser tan inteligente. Le atropella el lenguaje a usted para decir tantas cosas en tan poco tiempo”, refirió el legislador, y luego agregó: “Es mujer, es joven, pero es profundamente inteligente”. Nos hacen ver que claramente el “pero” sobraba en lo que buscaba ser un elogio, porque desde cuándo el ser mujer o el ser joven se contrapone con el hecho de ser inteligente. Por eso es que está siendo cuestionado. Ah, pero como suele ocurrir con algunos políticos que incurren en pifias, en vez de admitirlas y corregir, Cantón subió a sus redes un mensaje en el que afirma que sus expresiones “han sido totalmente tergiversadas por los enemigos de la 4T, mezquinos y manipuladores”. Uf.