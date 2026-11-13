Del castigo al arropo

Vaya giro el que dio el exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua Guillermo Arturo Zuany Portillo. Según The New York Times, por sospechas de nexos con el narco, Washington le retiró la visa en 2025, aunque no tardó en devolvérsela después de que éste supuestamente facilitara las polémicas operaciones de la CIA en esa entidad que marcaron una ruptura entre el gobierno estatal y la Federación. El diario estadounidense también destacó que mientras en México hay dos órdenes de aprehensión en contra de Zuany, en Estados Unidos goza de una burbuja que lo protege y también de la oportunidad de limpiar su nombre, ya que, en un mensaje de texto enviado al Times, el exfiscal sostuvo que siempre se ha conducido con ética y profesionalismo. ¡Uy! Habrá que estar pendientes de cómo evoluciona su caso. O si de plano queda eximido de responder los señalamientos en casa. Pendientes.