La limpia de Saúl

Nos cuentan que el senador morenista Saúl Monreal se unió a las voces políticas de los que quieren una “limpia” en el Instituto Nacional Electoral antes de los comicios de 2027 y hasta planteó una receta para hacerla: revisar con lupa en mano desde los antecedentes de la presidencia y de los consejeros del INE hasta las direcciones y los procedimientos internos del órgano. Bueno, dicen que el menor de los Monreal andaba tan creativo que también pidió investigar las adjudicaciones de material electoral de su propio estado, donde, aseguró, hubo contratos por unos 10 millones de pesos. “Caiga quien caiga”, dijo, al señalar que sus planteamientos deberían aplicarse con urgencia, pues una fiscalización de esta magnitud, si se hace más tarde, podría provocar una crisis institucional en las elecciones próximas. ¿Qué tal?

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