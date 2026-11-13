Que no es venganza

Veinte años después de la primera denuncia de fraude electoral de AMLO, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, se paró en San Lázaro para formalizar la petición del partido de crear una comisión especial que revise las elecciones presidenciales de 2006. En la exposición de motivos, Montiel Reyes recordó que ella ayudó a organizar el plantón de aquel año en el que Felipe Calderón derrotó a Andrés Manuel López Obrador. Ahora, como líder partidista, impulsa una suerte de revisionismo, ya no del “voto por voto, casilla por casilla”, sino de la historia misma, dijo, nomás para esclarecer lo ocurrido. ¿Por qué ahora? ¿De qué serviría? Si bien el morenismo ha aclarado que no quiere judicializar nada, dicen por ahí los que siempre piensan mal que frente a una coyuntura electoral, no sobran los instrumentos para hacer más proselitismo que memoria. ¿Será?