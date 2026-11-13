Los cuentos de Pepín

Al que ya le gustó tapar el sol con un dedo, nos dicen, es al secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador. Hace no mucho restó relevancia a los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en la entidad y pidió mirar, en lugar de eso, estadísticas que hablaban de una baja de homicidios. Fiel a su estilo, ahora comentó a la prensa que las narcomantas que han aparecido en escuelas del estado —sí, ¡en escuelas!— no son más que mensajes que intercambia un grupo criminal con sus rivales —no, pues menos mal—. Y es que, nos dicen, con esta explicación dio por identificado al destinatario de las amenazas y dejó sin respuesta a quienes piden medidas para velar por la seguridad de estudiantes y docentes en estos planteles. Porque, nos comentan, aunque nos apeguemos a la lógica de Pepín, y los pleitos sean entre delincuentes, la seguridad le toca al gobierno. En fin.

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