En Guerrero, primera alianza Morena-PT-Verde

Con la novedad de que en Guerrero la coalición entre Morena y los partidos Verde y del Trabajo ya quedó formalizada e incluso registrada. Ayer, nos comentan, líderes de esos institutos políticos —Citlalli Hernández por el guinda, Alejandro Carabias por los ecologistas y Ana Karina Rojo por los petistas— acudieron ante la autoridad electoral local a registrar el convenio para ese fin, acompañados por Beatriz Mojica, quien fue designada como coordinadora de la defensa de la transformación y la soberanía para la entidad, y que habrá de ser registrada por esa alianza para contender por la gubernatura. Nos piden no perder de vista el que en algún momento se llegó a pensar que en esa entidad podrían surgir múltiples conflictos, pero al final resultó ser la primera en la que los partidos oficialistas tradujeron la operación política en resultados. El convenio entregado ayer, nos cuentan, abarca tanto la renovación del Poder Ejecutivo estatal, como el Congreso local y los ayuntamientos. Ahí el dato.

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