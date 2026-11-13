“La mente se cansa; meditar es estar presente, gozar y vivir el momento”

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En nuestra vida cotidiana, la mente puede jugar a favor o en contra. Por eso hay que entrenarla, como un atleta de alto rendimiento a su cuerpo. El neurocientífico Walter Staiano nos explica cómo hacerlo para rendir mejor en el deporte, en el trabajo y en el día a día. Platicamos con él en el marco de la edición de ISAC 2026, la conferencia de analítica deportiva y ciencia de datos que organizan estudiantes del ITAM en la Ciudad de México. El encuentro reunió a más de 800 asistentes, decenas de especialistas ligados a UEFA, NFL y MLB, Club América y Diablos Rojos del México, entre otros. El neurocientífico platicó para La Razón sobre el papel de la mente en el rendimiento, y por qué lo que pasa en la cabeza de un atleta puede sucederle también a cualquiera que trabaja, estudia o carga con pendientes todo el día.

Bibiana Belsasso y el neurólogo Walter Staiano, en el marco de la ISAC 2026, ayer. ı Foto: Especial

Bibiana Belsasso (BB): ¿Por qué se cansa la mente?

Walter Staiano (WS): Por un trabajo cognitivo continuo y prolongado. Puede ser estar tres o cuatro horas frente a la computadora, o tener muchísimo pensamiento todo el día. Ese cansancio mental no se queda ahí: te sientes más agotado y desgastado en lo emocional.

BB: ¿Qué pesa más en el deporte, el cuerpo o la mente?

WS: Durante el entrenamiento es muy importante la parte física, porque es lo que te lleva a la final de unos Juegos Olímpicos. Pero el día de la competencia pesa mucho más la parte psicológica y mental.

BB: ¿Y en los últimos minutos de un partido?

WS: Pesa más la mente. El atleta de muy alto nivel llega cansado física y mentalmente. Lo que lo hace conseguirlo es una resiliencia mental más alta.

BB: ¿La mente se puede entrenar?

WS: Sí. Una forma es enseñarle a parar cuando necesita parar. Hay gente que piensa demasiado y, con algunos tipos de meditación, la entrenamos a no pensar todo el tiempo.

BB: ¿Cómo medita alguien que trabaja todo el día?

WS: Se empieza cambiando la manera de respirar. Mucha gente respira con el pecho, desde arriba. Pasar a una respiración diafragmática, de barriga, relaja el cuerpo y también la mente. Con eso tienes muchos menos pensamientos.

BB: ¿Qué otro entrenamiento mental recomiendas?

WS: Soy un gran fan de las respiraciones, como dije antes. Y de la meditación tipo mindfulness: te concentras en una sensación del cuerpo e intentas entrenar a tu mente a quedarse solo ahí, sin vagar entre todos los demás pensamientos.

BB: ¿Los celulares y las redes sociales afectan el rendimiento?

WS: Sí. Tenemos una capacidad limitada de tomar decisiones durante el día. Cuando usas la tableta o las redes, tomas un montón de decisiones: ves algo, te enfocas, decides sí o no. Eso desgasta la mente. Luego llega la hora del entrenamiento o del partido y ya estás cansado mentalmente; eso puede afectar tu rendimiento.

BB: ¿Qué descanso se descuida más?

WS: El mental. La gente se enfoca mucho en el descanso físico.

BB: ¿Dónde está la frontera entre resistir con el cuerpo y con la mente?

WS: Van juntas. El trabajo físico fuerte entrena la resistencia mental. Los militares que se entrenan en el frío o en situaciones muy incómodas se entrenan también mentalmente. Además, se puede hacer entrenamiento mental específico.

BB: Aguanto tres o cuatro clases de gimnasio, pero en una caminata en la montaña me cuesta más. ¿Es la mente?

WS: Sí. Imagínate que voy a tu lado y te digo: “Si llegas hasta arriba, te doy un millón de euros”. Encontrarías la energía. Cambió una variable: la motivación.

BB: ¿Sirven las aplicaciones y los relojes que miden el cuerpo?

WS: Al principio, porque mucha gente está desconectada de su cuerpo. Te muestran qué pasa cuando duermes mucho, poco, cuando tomas una copa por la noche o cuando estás cansado mentalmente. Mi consejo es aprender a sentirte y a entender cuándo tu cuerpo te está hablando. Yo trabajo con una plataforma para atletas, Soma MPT, que reúne tareas cognitivas y se conecta con dispositivos que miden la frecuencia cardíaca.

BB: Si sólo pudieras dar un consejo, ¿cuál sería?

WS: Meditar, sin duda. Meditar es estar más presente, gozar y vivir el momento.

BB: ¿Qué pasa en un entrenamiento durísimo, cuando ya no puedes más?

WS: Estás muy presente. Cuando el esfuerzo es muy alto, la mente deja de pensar, porque se enfoca sólo en el esfuerzo. Con el dolor pasa igual: te regresa al momento presente. Entrenar ayuda a bajar de la mente al cuerpo.

BB: ¿Cuándo recomiendas trabajar la mente y el cuerpo?

WS: Cada persona es diferente, pero, por la mañana, con la mente fresca, llegas al gimnasio más motivado. Después del trabajo estás desgastado y cuesta más.

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Sports Lab se ha destacado al acercar a los estudiantes a la analítica deportiva. Porque en el deporte, además del talento, los datos son fundamentales para tomar mejores decisiones. Así nos lo explica Santiago Fernández del Castillo, cofundador de esta iniciativa.

BB: ¿Qué hace Sports Lab?

SFC: Empezamos analizando lo que ocurre dentro de la cancha, pero nos extendimos al negocio deportivo: mercadotecnia, administración y operación. Si ese ecosistema no funciona, tampoco se pueden pagar jugadores ni organizar partidos.

BB: ¿Los datos permiten saber si una contratación será exitosa?

SFC: Ayudan a reducir la incertidumbre. Puedes analizar goles, pases y desempeño, pero hay factores humanos y psicológicos que quedan fuera. Un fichaje que parece perfecto en el papel puede fracasar.

BB: ¿Cómo participan los estudiantes?

SFC: Tenemos cinco competencias gratuitas con datos, mentorías y expertos. Este año participaron 400 equipos y mil 200 alumnos resolviendo problemas de la industria, deportivos como de negocio.

BB: ¿Qué es lo más importante que aprenden?

SFC: A hacer cosas. La mejor manera de aprender y descubrir qué te apasiona, probar, trabajar y enfrentarte a retos. Queremos que los jóvenes encuentren su camino poniendo en práctica lo que estudian.