La pifia de Cantón

Y el que se encuentra en medio de las críticas es el senador morenista Oscar Cantón, por una expresión que hizo durante la comparecencia de la secretaria de Energía. “Le felicito, le felicito secretaria Luz Elena González Escobar por ser tan inteligente. Le atropella el lenguaje a usted para decir tantas cosas en tan poco tiempo”, refirió el legislador, y luego agregó: “Es mujer, es joven, pero es profundamente inteligente”. Nos hacen ver que claramente el “pero” sobraba en lo que buscaba ser un elogio, porque desde cuándo el ser mujer o el ser joven se contrapone con el hecho de ser inteligente. Por eso es que está siendo cuestionado. Ah, pero como suele ocurrir con algunos políticos que incurren en pifias, en vez de admitirlas y corregir, Cantón subió a sus redes un mensaje en el que afirma que sus expresiones “han sido totalmente tergiversadas por los enemigos de la 4T, mezquinos y manipuladores”. Uf.