México envía 22 cartas; EU responde 11

Agentes del ICE realizan una detención en Illinois, EU, el 19 de septiembre de 2025

El Gobierno de México contabiliza 18 connacionales fallecidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o durante sus operativos en Estados Unidos, pero hasta ahora las familias únicamente han presentado tres demandas civiles, mientras que las fiscalías estadounidenses respondieron apenas 11 de las 22 comunicaciones que envió la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para solicitar información sobre las investigaciones.

La Cancillería informó ayer que cuatro familias cuentan con representación jurídica mediante el Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas (PALE), otras siete contrataron abogados particulares y dos todavía buscan asesoría para emprender acciones ante los tribunales.

En los cinco expedientes restantes, los familiares decidieron no iniciar procedimientos legales, aunque la red consular mantiene el acompañamiento correspondiente. De las tres demandas civiles, dos cuentan con el respaldo del programa de asistencia mexicano y una procede de representantes privados.

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EL Dato: Durante la celebración del Día de Muertos, mexicanos en EU recordaron en una marcha, en Nueva York, a los connacionales fallecidos en operativos del ICE.

Respecto a las gestiones diplomáticas, México dirigió ocho cartas a fiscalías generales estatales y otras 14 a autoridades de condados estadounidenses. La mitad de esas comunicaciones todavía carece de respuesta, de acuerdo con el informe oficial.

“Varias fiscalías han mostrado disposición a sostener reuniones adicionales con la red consular y la Embajada de México en Estados Unidos para dar seguimiento a los casos”, señaló la SRE.

Entre las autoridades con las que existe comunicación directa figuran los fiscales de Harris y Webb, en Texas, así como el de Ventura, California. La representación diplomática mexicana ha solicitado información sobre los expedientes y ofrecido colaboración para esclarecer las circunstancias de las muertes y lesiones.