Suman 24 caravanas que salen de Tapachula con el actual gobierno

Alrededor de 24 caravanas migrantes han salido de Tapachula en lo que va de la actual administración federal, estima Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana. Dos contingentes que marcharon en septiembre y octubre dejaron de avanzar como grupo cerca de los límites con Oaxaca, luego de recibir documentos de tránsito, según testimonios recogidos por medios de comunicación.

El activista señaló que, en otros casos, las autoridades entregaron esos documentos en Arriaga, a unos 250 kilómetros de Tapachula, por lo que propuso expedirlos desde el punto de partida para evitar que las familias tengan que caminar durante semanas.

La caravana “Dios con Nosotros” salió de Tapachula el pasado martes 10 de noviembre, con alrededor de mil 500 personas, según una fuente del gobierno de Chiapas. Su primera meta es llegar a la Ciudad de México para pedir apoyo federal y documentos que les permitan seguir rumbo a Estados Unidos.

“Dennos ayuda para que no caminemos, hay muchos niños y van sufriendo”, pidió María Hernández, guatemalteca que viaja con el contingente.

El Dato: El contingente avanza de noche y de madrugada para descansar durante el día, debido a las altas temperaturas en Chiapas, que pueden alcanzar hasta los 40 grados.

García Villagrán consideró que los resultados electorales en Estados Unidos alentaron a los migrantes a retomar su camino hacia la frontera norte, pero descartó cambios en las medidas antimigratorias del gobierno del presidente Donald Trump.

“No creo que vaya a cambiar mucho, pero en ánimo de la gente sí ayudó para que la gente se anime a salir caminando y tratar de llegar lo más cerca de la frontera norte”, afirmó en entrevista.

Explicó que el efecto más inmediato de los resultados electorales se refleja en el ánimo de los migrantes, quienes ven en el escenario político estadounidense una posibilidad de que las condiciones puedan mejorar, aunque ello no signifique necesariamente una modificación de las restricciones para ingresar a ese país.

La incertidumbre se mantiene luego de que Trump anunciara el nombramiento de Stephen Miller, considerado el arquitecto de su política migratoria restrictiva, como nuevo jefe de Gabinete.

La designación ha sido interpretada como una señal de continuidad y respaldo a la estrategia de endurecimiento migratorio del mandatario estadounidense, pese al revés electoral que enfrentó su partido en los comicios legislativos.

Con mochilas a la espalda, botellas de agua y niños en brazos o carriolas, cientos de personas de distintos países comenzaron a caminar hacia el norte desde Tapachula. No llevan consigo más que algunas pertenencias y la expectativa de encontrar un lugar donde puedan trabajar, reunirse con sus familias o vivir sin miedo.

“Su primera meta es llegar a la Ciudad de México, a más de mil kilómetros de distancia, para solicitar apoyo al Gobierno federal y condiciones que les permitan continuar su camino hacia Estados Unidos sin ser detenidos durante el trayecto”, dijo en entrevista con La Razón una oficial de seguridad que prefirió no revelar su nombre.

“Puede haber una luz al final del túnel para nosotros”, expresó César Sandoval, a La Razón, migrante nicaragüense de 47 años, quien fue deportado de Estados Unidos meses atrás y se instaló en México, trabajando temporalmente en una granja aviar.

Pero detrás de esa esperanza hay historias marcadas por la violencia y el desplazamiento. Billy Noé Martínez, hondureño que sobrevivió a la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, relató que lleva 16 años cargando con el recuerdo de aquel episodio y aseguró que teme regresar a su país.

“Tengo 16 años cargando con esta pesadilla en mi cabeza. Sólo le pido a la Presidenta que se toque el corazón y permita que avancemos, que no nos detengan, sólo queremos vivir mejor y ahora con las elecciones recientes, es probable que podamos dar el salto”, dijo.

Su testimonio recuerda que el peligro no termina al cruzar una frontera. Para muchas personas, México también representa un territorio de riesgos, donde pueden enfrentar secuestros, extorsiones, discriminación y dificultades para acceder a mecanismos de protección.

La salida de caravanas desde Tapachula no es un fenómeno aislado. La ciudad se ha convertido en un punto de concentración de personas que buscan continuar hacia el norte, pero que permanecen durante semanas o meses a la espera de documentos, respuestas a sus solicitudes de refugio o alguna alternativa para subsistir.

La organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió que la falta de documentos y de oportunidades laborales deja a miles de personas en condiciones de informalidad, sin posibilidades reales de acceder a empleo, vivienda y servicios básicos.

De acuerdo con la organización, entre 20 mil y 50 mil personas permanecen en espera en Tapachula, según estimaciones de organizaciones locales. Además, durante 2025 y lo que va de 2026, sus clínicas móviles han atendido a más de mil 400 personas integrantes de siete caravanas. El 66 por ciento de los pacientes atendidos fueron mujeres.

Derly Sánchez Arias, coordinadora de la organización médica en Tapachula, ha señalado que estas movilizaciones no deben entenderse únicamente como concentraciones masivas o desafíos logísticos para las autoridades.

Desde la experiencia de los equipos médicos, representan la respuesta de personas que llegaron a un límite después de agotar sus posibilidades para trabajar o vivir con dignidad.

México envía 22 cartas; EU responde 11

| Por Elizabeth Hernández |

El Gobierno de México contabiliza 18 connacionales fallecidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o durante sus operativos en Estados Unidos, pero hasta ahora las familias únicamente han presentado tres demandas civiles, mientras que las fiscalías estadounidenses respondieron apenas 11 de las 22 comunicaciones que envió la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para solicitar información sobre las investigaciones.

La Cancillería informó ayer que cuatro familias cuentan con representación jurídica mediante el Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas (PALE), otras siete contrataron abogados particulares y dos todavía buscan asesoría para emprender acciones ante los tribunales.

En los cinco expedientes restantes, los familiares decidieron no iniciar procedimientos legales, aunque la red consular mantiene el acompañamiento correspondiente. De las tres demandas civiles, dos cuentan con el respaldo del programa de asistencia mexicano y una procede de representantes privados.

EL Dato: Durante la celebración del Día de Muertos, mexicanos en EU recordaron en una marcha, en Nueva York, a los connacionales fallecidos en operativos del ICE.

Respecto a las gestiones diplomáticas, México dirigió ocho cartas a fiscalías generales estatales y otras 14 a autoridades de condados estadounidenses. La mitad de esas comunicaciones todavía carece de respuesta, de acuerdo con el informe oficial.

“Varias fiscalías han mostrado disposición a sostener reuniones adicionales con la red consular y la Embajada de México en Estados Unidos para dar seguimiento a los casos”, señaló la SRE.

Entre las autoridades con las que existe comunicación directa figuran los fiscales de Harris y Webb, en Texas, así como el de Ventura, California. La representación diplomática mexicana ha solicitado información sobre los expedientes y ofrecido colaboración para esclarecer las circunstancias de las muertes y lesiones.