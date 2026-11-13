El gobierno, el ganón de los aumentos salariales

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Uno de los elementos favoritos de propaganda del régimen es el “aumento de los salarios mínimos”, narrativa machacona que tomará impulso ahora que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a cargo de Luis Felipe Munguía, tendrá que mediar entre un acelerado Congreso del Trabajo que hoy preside Reyes Soberanis que reclama un aumento del 13% y un sector privado que a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presidido por José Medina Mora busca un aumento de un solo dígito… pero en 8 años ha sido el Gobierno federal el ganón con la recaudación fiscal a quien gane un poquito más allá del salario mínimo.

El fenómeno del agandalle sobre esos incrementos se llama “achatamiento laboral” o “compactación salarial” conforme la medición de la OCDE: los salarios mínimos son cada vez más cercanos al salario medio, a ya sólo 20% de distancia, lo cual hace que los trabajadores profesionales y oficios especializados no vean aumentar sus ingresos en la misma proporción en la que aumentan los mínimos o “salarios de la prosperidad compartida”…, pero resienten un impacto fiscal notablemente mayor, al tiempo que sube exorbitantemente el costo empresarial de crear empleos formales.

Nada mejor que un ejemplo conforme al Tabulador del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 2026: un trabajador que perciba el salario mínimo (unos 27 millones de personas en el país) está exento del ISR y sólo paga la llamada cuota fija que se ubica en 420.95 pesos mensuales; en tanto aquel que gane 11,300 pesos mensuales (sólo 18% arriba del mínimo) pagará esa cuota fija más 10.88% del ISR sobre el monto exento de salario base inferior, o sea otros 449.51 pesos y así tributar por trabajar 870.46 pesos mensuales.

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En dichos tabuladores el impuesto va creciendo conforme aumenta el ingreso hasta llegar a la tasa máxima del 35% a partir de los 40 mil pesos mensuales. Es decir que se aplica igual tasa al más encumbrado mexicano que aquellos que penosamente (poco menos del 5%) y mucho esfuerzo acceden a la clase media.

La dificultad de acceso a la clase media no es nueva, pero se ha hecho más difícil desde la llegada de Andrés Manuel López al gobierno, precisamente, por el achatamiento laboral del que se han hecho importantes análisis en el Instituto Mexicano de Finanzas que encabeza: de 2018 a la fecha la población que obtiene de 3 a 5 salarios mínimos se ha reducido casi a la mitad; de 5 en adelante, sólo 2 de cada 100 mexicanos tienen ese privilegio… y ya no digamos de Andy y su pandilla con la expansión logarítmica de los 200 pesos que les dejó su papá.

La carga laboral para las empresas es abrumadora por los cargos de Infonavit y Seguridad Social, al grado de sumar 40% del salario directo pagado a un empleado. Empleado que por cierto debe pasar una larga espera para obtener una casa en un lugar muy, muy lejano… o llegar a un hospital público sin médicos y/o medicinas.

Y ese 40% de costo de un empleo formal lo pagan las y los empresarios como ha explicado el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo que encabeza Octavio de la Torre.

Vaya, vaya. A los empleadores, quienes arriesgan su tiempo, creatividad y capital, en este régimen son vistos como a la vaca a la cual ordeñar sin límite.

La Condusef reconoce a Banco Azteca Seguros. Un evento especialmente significativo es el reconocimiento que la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros a cargo del tabasqueño Oscar Rosado entregó a Seguros Azteca al mando de Juan Francisco Landaverde: la insignia Sáasil por el producto “Protección Mujer”: por 300 pesos las mujeres obtienen 50 mil pesos en el caso de diagnósticos de mama o cervicouterinos, póliza que se puede duplicar a fin de entregar 100 mil pesos en tales casos.

A este seguro con enfoque de género y empoderamiento femenino, se le agrega asistencia sicológica vía telefónica las 24 horas a fin de dar acompañamiento a las pacientes que enfrentan este mal.

Y luego, Jesús Ramírez Cuevas insta a sus huestes en atacar a Banco Azteca y su fundador.

Aguacate a la baja y cadena de valor. Aquí ya le platicamos sobre la doble dificultad que enfrentan los productores de aguacate de Michoacán y sur de Jalisco. El oro verde pierde brillo. Ante ello, la empresa familiar michoacana MadoBox, dirigida por Alejandro Macías Doddoli y dedicada a la fabricación de cajas de cartón para la exportación de aguacate, precisa que las bajas de trabajadores que se han reportado recientemente —y que se realizaron respetando los derechos de ley— obedecen a los ciclos de cosecha y a la crisis en las exportaciones del producto.

Y subraya que la solicitud de revisión por parte Estados Unidos en el marco del T-MEC no es en modo alguno una determinación definitiva sobre irregularidades ni implica efectos comerciales o arancelarios.

Pero es algo más complejo… y ya alcanzó a los productores de frutos del bosque.

Canaero, 60 años. El miércoles pasado cumplió 60 años la Cámara Nacional del Aerotransporte que ahora encabeza Cuitláhuac Gutiérrez. Manteles largos. Fue un evento emotivo y lleno de recuerdos y logros al que asistió la subsecretaria de transporte Tania Carro. El reconocimiento oficial a una cámara de industria que moviliza 65% de los pasajeros y 75% de la carga vía aérea, que tiene cinco prioridades clave (seguridad, infraestructura, gobierno y regulación, impuestos y sostenibilidad) queda plasmada en un documento al que se puede acceder en la liga https://bit.ly/4kgBkmR y que narra la odisea en el aire.