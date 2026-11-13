¿A qué equipos enfrentará el América en el primer Mundial de Clubes Femenil?

El América es el primer equipo de la Concacaf con su boleto asegurado para el primer Mundial de Clubes Femenil de la FIFA, en el que todavía no conoce a sus rivales, pues apenas se conocen ocho de los 19 equipos que participarán en el torneo a celebrarse en el 2028.

Las Águilas consiguieron su boleto a la primera edición de esta justa gracias a que obtuvieron el título de la Concacaf W Champions Cup, competencia en la que se coronaron después de derrotar 5-3 al Washington Spirit en la gran final.

El trabajo no se detiene. Seguimos preparando el siguiente objetivo. 🦅 pic.twitter.com/nPesTNhAYn — Club América Femenil (@AmericaFemenil) November 13, 2026

De esta manera, el América se convirtió en el primero de tres equipos de la Concacaf que competirán en el primer Mundial de Clubes Femenil, a celebrarse en Estados Unidos en el 2028.

¿Cuándo se juega el primer Mundial de Clubes Femenil?

La primera edición del Mundial de Clubes Femenil de la FIFA se llevará a cabo del 5 al 30 de enero del 2028 en Estados Unidos.

La justa contará con la participación de 19 equipos y habrá un total de 34 encuentros durante el desarrollo de la misma.

¿Qué clubes ya están clasificados al primer Mundial Femenil?

Además del América hay siete equipos más con su boleto asegurado a la primera edición del Mundial de Clubes Femenil.

Barcelona, Gotham, Arsenal, Cruzeiro, Corinthians, Wuhan Jiangda y Naegohyang Women’s FC son las otras escuadras que ya tienen su pase al evento a desarrollarse en Estados Unidos.

Alguno de estos equipos podría ser rival del América en el primer Mundial de Clubes Femenil, que a partir del 2028 se celebrará cada cuatro años.

Mensaje especial de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al América Femenil por su próxima participación en la primera edición del Mundial de Clubes Femenino.



Este mensaje se da por la cercanía que tienen Emilio Azcárraga y Gianni después del exitoso mundial en México. pic.twitter.com/ZfIe6aIgiK — Ismael González (@ismagonzalezmx) November 13, 2026

El América busca su cuarto título en el 2026

El América Femenil ha tenido un 2026 de ensueño y en esta recta final del año va en busca de su cuarto título.

Las de Coapa se coronaron en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, en el Campeón de Campeonas y en la Concacaf W Champions Cup.

El América llega a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil como el principal favorito para levantar el título. Las azulcremas nunca han ganado dos trofeos consecutivos en la competencia que se realiza desde el Apertura 2017.

EVG