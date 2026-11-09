Así se juega la Liguilla de la Liga MX Femenil: Fechas, horarios y lo que debes saber

Ya se conocen los equipos de la Liga Femenil que buscarán el título del Apertura 2026

Ya se conocen los ocho equipos de la Liga Femenil que buscarán el título del Torneo Apertura 2026. Cinco de los clubes ya saben lo que es ganar el campeonato, mientras que los tres restantes intentarán dar la campanada y obtener su primera estrella.

Rayadas, América, Tigres, Chivas, Pachuca, Toluca, Pumas y Juárez son las escuadras que disputan las series por el trofeo. La Liguilla del futbol mexicano femenil de primera división es la ronda de eliminación directa y arranca con los cuartos de final.

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¡Los horarios de los Cuartos de Final del Apertura 2026 están definidos! ⚽️❤️‍🔥



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¿Cuándo se juega la Liguilla de la Liga MX Femenil?

Cuartos de final de ida

Pumas vs Tigres-10 de noviembre-19:00 hrs-Estadio Olímpico Universitario

Juárez vs Chivas-10 de noviembre-21:00 hrs-Estadio Olímpico Benito Juárez

América vs Toluca-11 de noviembre-19:00 hrs-Estadio Banorte

Pachuca vs Rayadas-11 de noviembre-19:00 hrs-Estadio Hidalgo

Cuartos de final de vuelta

Tigres vs Pumas-14 de noviembre-17:00 hrs-Estadio Universitario

Chivas vs Juárez-14 de noviembre-21:00 hrs-Estadio Akron

Rayadas vs Pachuca-15 de noviembre-19:00 hrs-Estadio BBVA

Toluca vs América-15 de noviembre-21:10 horas-Estadio Nemesio Díez

🏆🔥 ¡LA LIGUILLA ESTÁ LISTA PARA HACER HISTORIA!



La fase regular quedó atrás y los ocho equipos clasificados ya conocen su camino rumbo al título del Apertura 2026. ⚽️🙌🏻



¡Estos son los cruces que nos esperan en una Fiesta Grande #HechaDeHistorias! 🤩🔥#LigaFemenilBBVA pic.twitter.com/slVV8Zu64e — Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) November 7, 2026

¿Dónde ver la Liguilla de la Liga MX Femenil?

Los cotejos de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 se juegan el 10 y 11 de noviembre. Mientras que los duelos de vuelta de la Liga Femenil se realizan el 14 y 15 de noviembre. Los partidos se pueden ver por Tubi, FOX ONE, YouTube Liga MX Femenil y ViX.

América cambia el orden de sus juegos

El Club América Femenil debió modificar el orden en el que jugará la Liguilla, pues su posición en el campeonato regular le permitía cerrar en casa sus duelos. Sin embargo, la disponibilidad del Estadio Azteca obligó que las Águilas cierren la eliminatoria de visita.

“El apoyo del público ha sido parte fundamental para el gran momento que vive América Femenil, quienes en este año consiguieron un histórico triplete de campeonatos (Liga MX Femenil, Concacaf W y Campeón de Campeonas), lo que le valió al equipo el ser nominado entre los mejores cinco clubes del mundo”, dice el equipo en un comunicado.

En lugar de jugar la ida en casa del Toluca, el equipo azulcrema lo hará en su cancha, el Coloso de Santa Úrsula, esto porque el inmueble capitalino tiene compromisos con la NFL, que regresa a México tras cuatro años de ausencia.

“El Club América agradece la apertura y la disposición mostrada por la Liga Femenil y por el Club Toluca para poder hacer posibles los ajustes correspondientes en el calendario. Americanistas: nos vemos, a media semana en el Estadio Banorte. Su apoyo será fundamental para que, juntas y juntos, demos el siguiente paso”, indicó.

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